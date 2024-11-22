По указанию НЭК "Укрэнерго", графики отключений света в течение субботы, 23 ноября, будут сокращены до одной очереди.

Как будут отключать свет в субботу, 23 ноября

В субботу, как отметили в "Укрэнерго", будет применяться одна очередь отключений света с 8 утра до 22:00 вечера.

В "Укрэнерго" напомнили, что причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки россиян 17 ноября.

Также известно, что сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы поскорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Кроме того, в "Укрэнерго" отметили, что Украина в течение дня, 23 ноября, импортировала электроэнергию из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы общим объемом 7 408 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 817 МВт.

Что известно о последствиях атак российских окупантов на подстанции, питающие украинские АЭС

По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, во время серии массированных атак преступной армии РФ по Украине в ночь с 16 на 17 ноября и утром 17 ноября были повреждены 4 ключевые подстанции для питания работающих украинских АЭС.

Гросси отметил, что реальные риски для АЭС в Украине стали совершенно очевидны после минувших выходных, когда энергетическая инфраструктура Украины пострадала от массированных атак оккупационной армии РФ.