Укрэнерго сократило графики отключений света на 23 ноября
Категория
Экономика
Дата публикации

Укрэнерго сократило графики отключений света на 23 ноября

Энергосистема Украины
Читати українською
Источник:  Укрэнерго

По указанию НЭК "Укрэнерго", графики отключений света в течение субботы, 23 ноября, будут сокращены до одной очереди.

Главные тезисы

  • Графики отключений света в Украине были сокращены до одной очереди на 23 ноября по указанию НЭК “Укрэнерго”.
  • Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы для восстановления энергосистемы после повреждений в результате атак.
  • Украина импортировала электроэнергию из нескольких стран для компенсации дефицита и продолжает работать над восстановлением поврежденного оборудования.
  • Гендиректор МАГАТЭ подтвердил повреждение ключевых подстанций, питающих украинские АЭС, в результате массированных атак РФ.

Как будут отключать свет в субботу, 23 ноября

В субботу, как отметили в "Укрэнерго", будет применяться одна очередь отключений света с 8 утра до 22:00 вечера.

В "Укрэнерго" напомнили, что причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки россиян 17 ноября.

Также известно, что сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы поскорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Кроме того, в "Укрэнерго" отметили, что Украина в течение дня, 23 ноября, импортировала электроэнергию из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы общим объемом 7 408 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 817 МВт.

Что известно о последствиях атак российских окупантов на подстанции, питающие украинские АЭС

По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, во время серии массированных атак преступной армии РФ по Украине в ночь с 16 на 17 ноября и утром 17 ноября были повреждены 4 ключевые подстанции для питания работающих украинских АЭС. 

Гросси отметил, что реальные риски для АЭС в Украине стали совершенно очевидны после минувших выходных, когда энергетическая инфраструктура Украины пострадала от массированных атак оккупационной армии РФ.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ряде областей Украины ввели экстренные отключения света
ДТЭК
В ряде областей Украины ввели экстренные отключения света
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
В Украине изменили графики отключений света
Энергосистема Украины
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Укрэнерго увеличило графики отключений в Киеве и Днепропетровской области
Энергетики

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?