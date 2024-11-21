Укрэнерго увеличило графики отключений в Киеве и Днепропетровской области
Категория
Экономика
Дата публикации

Укрэнерго увеличило графики отключений в Киеве и Днепропетровской области

Энергетики
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

По информации гендиректора компании YASNO Сергея Коваленко, по указанию НЭК "Укрэнерго" ограничения света в Киеве и Днепропетровской области были увеличены до трех очередей.

Главные тезисы

  • Укрэнерго увеличило графики отключений света в Киеве и Днепропетровской области до трех очередей на фоне роста нагрузки на энергосистему.
  • Новые графики отключений предусматривают ограничение электроснабжения половины потребителей в каждом регионе.
  • Укрэнерго принимает меры по уменьшению нагрузки на энергосистему путем распределения потребителей на 6 очередей и установления разных часов отключений.

Что известно об увеличении продолжительности отключений света в Киеве и Днепропетровской области

НЭК Укрэнерго увеличивает ограничения - теперь на три очереди из 6, то есть половина потребителей без света, - отметил Коваленко.

Что говорят в Укрэнерго

В течение дня свет будут выключать в трех-четырех очередей абонентов одновременно.

Сегодня, 21 ноября, в большинстве областей изменился объем применения мер ограничения потребления, - отмечают в "Укрэнерго".

В дальнейшем они будут применяться так:

  • 14:00 - 19:00 - три очереди отключений;

  • 19:00 - 22:00 - одна очередь отключений.

Потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп).

Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений.

Четыре очереди – ограничение до 70% потребителей в каждой области. Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений – это 4 часа ограничений в сутки, две очереди – 8 часов ограничений, три очереди – 12 часов ограничений, четыре очереди – более 12 часов ограничений.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В нескольких областях Украины отменили экстренные отключения света
ДТЭК
В нескольких областях Украины отменили экстренные отключения света
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Укрэнерго анонсировало графики отключения света на 19 ноября
Энергетика
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ряде областей Украины ввели экстренные отключения света
ДТЭК
В ряде областей Украины ввели экстренные отключения света

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?