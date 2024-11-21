По информации гендиректора компании YASNO Сергея Коваленко, по указанию НЭК "Укрэнерго" ограничения света в Киеве и Днепропетровской области были увеличены до трех очередей.
Главные тезисы
- Укрэнерго увеличило графики отключений света в Киеве и Днепропетровской области до трех очередей на фоне роста нагрузки на энергосистему.
- Новые графики отключений предусматривают ограничение электроснабжения половины потребителей в каждом регионе.
- Укрэнерго принимает меры по уменьшению нагрузки на энергосистему путем распределения потребителей на 6 очередей и установления разных часов отключений.
Что известно об увеличении продолжительности отключений света в Киеве и Днепропетровской области
Что говорят в Укрэнерго
В течение дня свет будут выключать в трех-четырех очередей абонентов одновременно.
Сегодня, 21 ноября, в большинстве областей изменился объем применения мер ограничения потребления, - отмечают в "Укрэнерго".
В дальнейшем они будут применяться так:
14:00 - 19:00 - три очереди отключений;
19:00 - 22:00 - одна очередь отключений.
Потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп).
Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений.
Четыре очереди – ограничение до 70% потребителей в каждой области. Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений – это 4 часа ограничений в сутки, две очереди – 8 часов ограничений, три очереди – 12 часов ограничений, четыре очереди – более 12 часов ограничений.
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