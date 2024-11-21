НЭК Укрэнерго увеличивает ограничения - теперь на три очереди из 6, то есть половина потребителей без света, - отметил Коваленко.

В течение дня свет будут выключать в трех-четырех очередей абонентов одновременно.

Сегодня, 21 ноября, в большинстве областей изменился объем применения мер ограничения потребления, - отмечают в "Укрэнерго".

В дальнейшем они будут применяться так:

Потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп).

Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений.

Четыре очереди – ограничение до 70% потребителей в каждой области. Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений – это 4 часа ограничений в сутки, две очереди – 8 часов ограничений, три очереди – 12 часов ограничений, четыре очереди – более 12 часов ограничений.