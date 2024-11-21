В ряде областей Украины ввели экстренные отключения света
Категория
Украина
Дата публикации

В ряде областей Украины ввели экстренные отключения света

ДТЭК
В ряде областей Украины ввели экстренные отключения света
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21 ноября экстренные отключения света объявили в ряде регионов Украины. Во время экстренных отключений графики не действуют.

Главные тезисы

  • В ноябре в Украине введены экстренные отключения света в ряде областей, в том числе в Киевской, Сумской и Житомирской.
  • Россия атаковала Украину ракетами, что привело к повреждению промышленного предприятия и возникновению пожаров в Днепре.
  • Действующие экстренные отключения света затронули области: Киевскую, Сумскую, Житомирскую, Полтавскую, Черниговскую, Одесскую, Днепропетровскую и Донецкую.
  • Национальная энергетическая компания Укрэнерго ввела аварийные отключения электроэнергии по указанию оператора в указанных областях.

В каких областях действуют экстренные отключения света

Как сообщили в ДТЭК, по указанию оператора НЭК "Укрэнерго", аварийные отключения электроэнергии введены в:

  • городе Киеве и Киевской области;

  • Сумской;

  • Житомирской;

  • Полтавской;

  • Черниговской;

  • Одесской;

  • Днепропетровской;

  • Донецкая область.

Россия атаковала Украину ракетами

Утром 21 ноября около 5:00 в Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета в России истребителей МиГ-31. Впоследствии в Днепре раздались взрывы.

Позже стратегические бомбардировщики Ту-95 запустили крылатые ракеты.

Известно, что в Днепре повреждено промышленное предприятие и вспыхнули два пожара в городе.

С раннего утра агрессор массированно атаковал область. Информация о последствиях уточняется. Сейчас известно о повреждении промышленного предприятия в Днепре. Также в городе произошло два пожара, — сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Сергей Лисак подчеркнул, что угроза для города все еще сохраняется и призвал жителей к отбою воздушной тревоги находиться в безопасном месте.

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