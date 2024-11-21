В ряде областей Украины ввели экстренные отключения света

21 ноября экстренные отключения света объявили в ряде регионов Украины. Во время экстренных отключений графики не действуют.

В каких областях действуют экстренные отключения света

Как сообщили в ДТЭК, по указанию оператора НЭК "Укрэнерго", аварийные отключения электроэнергии введены в:

городе Киеве и Киевской области;

Сумской;

Житомирской;

Полтавской;

Черниговской;

Одесской;

Днепропетровской;

Донецкая область.

Россия атаковала Украину ракетами

Утром 21 ноября около 5:00 в Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета в России истребителей МиГ-31. Впоследствии в Днепре раздались взрывы.

Позже стратегические бомбардировщики Ту-95 запустили крылатые ракеты.

Известно, что в Днепре повреждено промышленное предприятие и вспыхнули два пожара в городе.

С раннего утра агрессор массированно атаковал область. Информация о последствиях уточняется. Сейчас известно о повреждении промышленного предприятия в Днепре. Также в городе произошло два пожара, — сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак Поделиться

Сергей Лисак подчеркнул, что угроза для города все еще сохраняется и призвал жителей к отбою воздушной тревоги находиться в безопасном месте.