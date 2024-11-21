В ряде областей Украины ввели экстренные отключения света

21 ноября экстренные отключения света объявили в ряде регионов Украины. Во время экстренных отключений графики не действуют.
Главные тезисы
- В ноябре в Украине введены экстренные отключения света в ряде областей, в том числе в Киевской, Сумской и Житомирской.
- Россия атаковала Украину ракетами, что привело к повреждению промышленного предприятия и возникновению пожаров в Днепре.
- Действующие экстренные отключения света затронули области: Киевскую, Сумскую, Житомирскую, Полтавскую, Черниговскую, Одесскую, Днепропетровскую и Донецкую.
- Национальная энергетическая компания Укрэнерго ввела аварийные отключения электроэнергии по указанию оператора в указанных областях.
В каких областях действуют экстренные отключения света
Как сообщили в ДТЭК, по указанию оператора НЭК "Укрэнерго", аварийные отключения электроэнергии введены в:
городе Киеве и Киевской области;
Сумской;
Житомирской;
Полтавской;
Черниговской;
Одесской;
Днепропетровской;
Донецкая область.
Россия атаковала Украину ракетами
Утром 21 ноября около 5:00 в Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета в России истребителей МиГ-31. Впоследствии в Днепре раздались взрывы.
Позже стратегические бомбардировщики Ту-95 запустили крылатые ракеты.
Известно, что в Днепре повреждено промышленное предприятие и вспыхнули два пожара в городе.
Сергей Лисак подчеркнул, что угроза для города все еще сохраняется и призвал жителей к отбою воздушной тревоги находиться в безопасном месте.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-