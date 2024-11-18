По информации руководителей 4 западных областей, по указанию "Укрэнерго", графики отключений света были отменены в Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской и Ровенской области.

Что известно об отмене графиков отключения света в западных областях Украины

Хорошая новость от «Укрэнерго». Графики почасовых отключений электроэнергии в Ровенской области на сегодня отменены. Поделиться

Об отмене графиков также сообщили «Львовоблэнерго», «Прикарпатьеоблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго».

Кроме этого, отключение света также отменено в Тернопольской области.

После массированной ракетно-дроновой атаки преступной армии РФ по Украине 17 ноября и повреждений на многих энергообъектах в разных регионах Укрэнерго дало указание, что во всех областях Украины 18 ноября будут применять графики отключения электроэнергии.

Причем с 6:00 до 22:00 будут действовать одновременно две очереди отключений.

Что известно о последствиях последних атак РФ по Украине

В результате последней ночной атаки российских оккупантов по Сумам пострадали объекты критической энергетической инфраструктуры, в городе исчез свет.

Между тем, от вражеских атак 17 ноября также пострадала Одесса. В городе еще не могут возобновить подачу электроэнергии в Киевском и Приморском районах.

В Одессе запланировано в течение дня 2 очереди отключения света и остановлена работа городского пассажирского электротранспорта.

Также в Одессе не менее двух дней — 18 и 19 ноября — будут закрыты учебные заведения.