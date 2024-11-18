У 5 регіонах оголосили про скасування відключень світла
Категорія
Економіка
Дата публікації

У 5 регіонах оголосили про скасування відключень світла

Енергосистема України
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Джерело:  online.ua

За інформацією керівників 4 західних областей, за вказівкою “Укренерго”, графіки відключень світла було скасовано у Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській та Рівненській області. 

Головні тези:

  • Скасування графіків відключень світла оголошено в Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській, Рівненській та Тернопільській областях за вказівкою «Укренерго».
  • Після ракетно-дронової атаки злочинної армії РФ по Україні, 18 листопада в усіх областях України діятимуть графіки відключення електроенергії.
  • У зв'язку з останніми воєнними подіями? Суми та Одеса постраждали від атак на критичну енергетичну інфраструктуру.
  • У Одесі не вдається відновити подачу електроенергії у деяких районах, що спричинило зупинку громадського транспорту та закриття навчальних закладів.
  • Ситуація з електропостачанням в різних регіонах України залишається напруженою через ворожі атаки та необхідність забезпечення безпеки енергетичних об’єктів.

Що відомо про скасування графіків відключень світла у західних областях України

Гарна новина від «Укренерго». Графіки погодинних відключень електроенергії на Рівненщині на сьогодні скасовані. Хоча зауважу, ситуація упродовж дня може змінитися, — зазначив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Про скасування графіків також повідомили «Львівобленерго», «Прикарпаттяобленерго» та «Закарпаттяобленерго». 

Окрім цього відключення світла також скасовано у Тернопільській області.

Після масованої ракетно-дронової атаки злочинної армії РФ по Україні 17 листопада та пошкоджень на багатьох енергооб’єктах у різних регіонах «Укренерго» дало вказівку, що у всіх областях України 18 листопада застосовуватимуть графіки відключення електроенергії.

При чому 6:00 до 22:00 діятимуть одночасно дві черги відключень.

Що відомо про наслідки останніх атак РФ по Україні

Внаслідок останньої нічної атаки російських окупантів по Сумах постраждали об’єкти критичної енергетичної інфраструктури, у місті зникло світло.

Між тим від ворожих атак 17 листопада також постраждала Одеса. У місті досі не можуть відновити подачу електроенергії у Київському та Приморському районах.

В Одесі заплановано протягом дня 2 черги відключень світла та зупинено роботу міського пасажирського електротранспорту.

Також в Одесі щонайменше два дні — 18 і 19 листопада — будуть закриті учбові заклади.

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