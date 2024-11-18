За інформацією керівників 4 західних областей, за вказівкою “Укренерго”, графіки відключень світла було скасовано у Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській та Рівненській області.
Головні тези:
- Скасування графіків відключень світла оголошено в Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській, Рівненській та Тернопільській областях за вказівкою «Укренерго».
- Після ракетно-дронової атаки злочинної армії РФ по Україні, 18 листопада в усіх областях України діятимуть графіки відключення електроенергії.
- У зв'язку з останніми воєнними подіями? Суми та Одеса постраждали від атак на критичну енергетичну інфраструктуру.
- У Одесі не вдається відновити подачу електроенергії у деяких районах, що спричинило зупинку громадського транспорту та закриття навчальних закладів.
- Ситуація з електропостачанням в різних регіонах України залишається напруженою через ворожі атаки та необхідність забезпечення безпеки енергетичних об’єктів.
Що відомо про скасування графіків відключень світла у західних областях України
Про скасування графіків також повідомили «Львівобленерго», «Прикарпаттяобленерго» та «Закарпаттяобленерго».
Окрім цього відключення світла також скасовано у Тернопільській області.
Після масованої ракетно-дронової атаки злочинної армії РФ по Україні 17 листопада та пошкоджень на багатьох енергооб’єктах у різних регіонах «Укренерго» дало вказівку, що у всіх областях України 18 листопада застосовуватимуть графіки відключення електроенергії.
При чому 6:00 до 22:00 діятимуть одночасно дві черги відключень.
Що відомо про наслідки останніх атак РФ по Україні
Внаслідок останньої нічної атаки російських окупантів по Сумах постраждали об’єкти критичної енергетичної інфраструктури, у місті зникло світло.
Між тим від ворожих атак 17 листопада також постраждала Одеса. У місті досі не можуть відновити подачу електроенергії у Київському та Приморському районах.
В Одесі заплановано протягом дня 2 черги відключень світла та зупинено роботу міського пасажирського електротранспорту.
Також в Одесі щонайменше два дні — 18 і 19 листопада — будуть закриті учбові заклади.
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