Графіки відключень світла 18 листопада — де та коли

“Укренерго” офіційно попереджує, що в понеділок, 18 листопада, в усіх регіонах вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.
Головні тези:
- Рішення “Укренерго” щодо вимушених відключень електроенергії 18 листопада зумовлені пошкодженням енергооб'єктів під час ракетно-дронової атаки РФ.
- Уникайте включення кількох потужних електроприладів одночасно, щоб уникнути перевантаження та дотримуватися рекомендацій “Укренерго”.
Як будуть діяти графіки відключень світла 18 листопада
Що важливо розуміти, з 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно.
Як зазначають в “Укренерго”, головна причина тимчасового повернення обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки, яку Росія влаштувала 17 листопада.
Енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання
Що важливо знати про графіки відключень світла
Як пояснюють в “Укренерго”, споживачі у кожному регіоні, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп).
Окрім того, наголошується, що коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень — це 4 години обмежень на добу, дві черги — 8 годин обмежень, три черги — 12 годин обмежень, чотири черги — більше 12 годин обмежень.
Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги — відповідальність обленерго.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-