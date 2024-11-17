Графіки відключень світла 18 листопада — де та коли
Категорія
Україна
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Графіки відключень світла 18 листопада — де та коли

відключення світла
Джерело:  Укренерго

“Укренерго” офіційно попереджує, що в понеділок, 18 листопада, в усіх регіонах вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.

Головні тези:

  • Рішення “Укренерго” щодо вимушених відключень електроенергії 18 листопада зумовлені пошкодженням енергооб'єктів під час ракетно-дронової атаки РФ.
  • Уникайте включення кількох потужних електроприладів одночасно, щоб уникнути перевантаження та дотримуватися рекомендацій “Укренерго”.

Як будуть діяти графіки відключень світла 18 листопада

Що важливо розуміти, з 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно.

Як зазначають в “Укренерго”, головна причина тимчасового повернення обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки, яку Росія влаштувала 17 листопада.

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Графік відключень за вашою адресою дізнавайтесь на сайті та офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно, — наголошує пресслужба “Укренерго”.

Фото: скриншот

Що важливо знати про графіки відключень світла

Як пояснюють в “Укренерго”, споживачі у кожному регіоні, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп).

Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги — обмеження до 70% споживачів у кожній області.

Окрім того, наголошується, що коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень — це 4 години обмежень на добу, дві черги — 8 годин обмежень, три черги — 12 годин обмежень, чотири черги — більше 12 годин обмежень.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги — відповідальність обленерго.

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