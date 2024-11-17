Графики отключений света 18 ноября — где и когда

“Укрэнерго” официально предупреждает, что в понедельник, 18 ноября, во всех регионах вынуждены будут применять меры ограничения потребления.

Как будут действовать графики отключения света 18 ноября

Что важно понимать, с 6:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений одновременно.

Как отмечают в "Укрэнерго", главная причина временного возврата ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки, которую Россия устроила 17 ноября.

Энергетики работают над ликвидацией последствий аварии, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование

График отключений по вашему адресу узнайте на сайте и официальных страницах вашего оператора системы распределения. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно, — отмечает пресс-служба “Укрэнерго”. Поделиться

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Что важно знать о графиках отключения света

Как поясняют в "Укрэнерго", потребители в каждом регионе, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп).

Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди — ограничение до 70% потребителей в каждой области. Поделиться

Кроме того, указано, что когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений — это 4 часа ограничений в сутки, две очереди — 8 часов ограничений, три очереди — 12 часов ограничений, четыре очереди — более 12 часов ограничений.