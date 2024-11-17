Графики отключений света 18 ноября — где и когда

“Укрэнерго” официально предупреждает, что в понедельник, 18 ноября, во всех регионах вынуждены будут применять меры ограничения потребления.
Главные тезисы
- Решения "Укрэнерго" относительно вынужденных отключений электроэнергии 18 ноября обусловлены повреждением энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки РФ.
- Избегайте включения нескольких мощных электроприборов одновременно, чтобы избежать перегрузки и соблюдать рекомендации "Укрэнерго".
Как будут действовать графики отключения света 18 ноября
Что важно понимать, с 6:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений одновременно.
Как отмечают в "Укрэнерго", главная причина временного возврата ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки, которую Россия устроила 17 ноября.
Энергетики работают над ликвидацией последствий аварии, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование
Что важно знать о графиках отключения света
Как поясняют в "Укрэнерго", потребители в каждом регионе, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп).
Кроме того, указано, что когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений — это 4 часа ограничений в сутки, две очереди — 8 часов ограничений, три очереди — 12 часов ограничений, четыре очереди — более 12 часов ограничений.
Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди — ответственность облэнерго.
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