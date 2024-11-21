У низці областей України запровадили екстрені відключення світла

21 листопада екстрені відключення світла оголосили в низці регіонів України. Під час екстрених відключень графіки не діють.

В яких областях діють екстрені відключення світла

Як повідомили в ДТЕК, за вказівкою оператора НЕК "Укренерго", аварійні відключення електроенергії введені у:

місті Києві та Київській області;

Сумській;

Житомирській;

Полтавській;

Чернігівській;

Одеській;

Дніпропетровській;

Донецькій областях.

Росія атакувала Україну ракетами

Вранці 21 листопада близько 5:00 в Україні оголосили повітряну тривогу через зліт у Росії винищувачів МіГ-31. Згодом у Дніпрі пролунали вибухи.

Пізніше стратегічні бомбардувальники Ту-95 запустили крилаті ракети.

Наразі відомо, що у Дніпрі пошкоджене промислове підприємство і спалахнули дві пожежі у місті.

З раннього ранку агресор масовано атакував область. Інформація щодо наслідків уточнюється. На зараз відомо про пошкодження промислового підприємства у Дніпрі. Також у місті сталося дві пожежі, — повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак Поширити

Сергій Лисак підкреслив, що загроза для міста все ще зберігається, і закликав мешканців до відбою повітряної тривоги перебувати у безпечному місці.