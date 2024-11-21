У низці областей України запровадили екстрені відключення світла

21 листопада екстрені відключення світла оголосили в низці регіонів України. Під час екстрених відключень графіки не діють.
Головні тези:
- Екстрені відключення світла були оголошені у ряді областей України, включаючи Київську, Сумську, Житомирську та інші.
- Росія атакувала Україну ракетами, що спричинило пошкодження промислового підприємства та виникнення пожеж у Дніпрі.
- Голова Дніпропетровської ОВА підкреслив загрозу для міста та закликав мешканців до відбою повітряної тривоги.
- Інформація щодо наслідків атаки Росії уточнюється, але наразі відомо про пошкодження промислового підприємства та дві пожежі у Дніпрі.
В яких областях діють екстрені відключення світла
Як повідомили в ДТЕК, за вказівкою оператора НЕК "Укренерго", аварійні відключення електроенергії введені у:
місті Києві та Київській області;
Сумській;
Житомирській;
Полтавській;
Чернігівській;
Одеській;
Дніпропетровській;
Донецькій областях.
Росія атакувала Україну ракетами
Вранці 21 листопада близько 5:00 в Україні оголосили повітряну тривогу через зліт у Росії винищувачів МіГ-31. Згодом у Дніпрі пролунали вибухи.
Пізніше стратегічні бомбардувальники Ту-95 запустили крилаті ракети.
Наразі відомо, що у Дніпрі пошкоджене промислове підприємство і спалахнули дві пожежі у місті.
Сергій Лисак підкреслив, що загроза для міста все ще зберігається, і закликав мешканців до відбою повітряної тривоги перебувати у безпечному місці.
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