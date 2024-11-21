У низці областей України запровадили екстрені відключення світла
Категорія
Україна
Дата публікації

У низці областей України запровадили екстрені відключення світла

ДТЕК
У низці областей України запровадили екстрені відключення світла

21 листопада екстрені відключення світла оголосили в низці регіонів України. Під час екстрених відключень графіки не діють.

Головні тези:

  • Екстрені відключення світла були оголошені у ряді областей України, включаючи Київську, Сумську, Житомирську та інші.
  • Росія атакувала Україну ракетами, що спричинило пошкодження промислового підприємства та виникнення пожеж у Дніпрі.
  • Голова Дніпропетровської ОВА підкреслив загрозу для міста та закликав мешканців до відбою повітряної тривоги.
  • Інформація щодо наслідків атаки Росії уточнюється, але наразі відомо про пошкодження промислового підприємства та дві пожежі у Дніпрі.

В яких областях діють екстрені відключення світла

Як повідомили в ДТЕК, за вказівкою оператора НЕК "Укренерго", аварійні відключення електроенергії введені у:

  • місті Києві та Київській області;

  • Сумській;

  • Житомирській;

  • Полтавській;

  • Чернігівській;

  • Одеській;

  • Дніпропетровській;

  • Донецькій областях.

Росія атакувала Україну ракетами

Вранці 21 листопада близько 5:00 в Україні оголосили повітряну тривогу через зліт у Росії винищувачів МіГ-31. Згодом у Дніпрі пролунали вибухи.

Пізніше стратегічні бомбардувальники Ту-95 запустили крилаті ракети.

Наразі відомо, що у Дніпрі пошкоджене промислове підприємство і спалахнули дві пожежі у місті.

З раннього ранку агресор масовано атакував область. Інформація щодо наслідків уточнюється. На зараз відомо про пошкодження промислового підприємства у Дніпрі. Також у місті сталося дві пожежі, — повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Сергій Лисак підкреслив, що загроза для міста все ще зберігається, і закликав мешканців до відбою повітряної тривоги перебувати у безпечному місці.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
У 5 регіонах оголосили про скасування відключень світла
Енергосистема України
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Укренерго анонсувало графіки відключення світла на 19 листопада
Енергетика
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін спробує залякати Трампа. До чого тут ракета РС-26 "Рубіж"
Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?