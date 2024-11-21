За інформацією гендиректора компанії YASNO Сергія Коваленка, за вказівкою НЕК “Укренерго” обмеження світла у Києві та у Дніпропетровській області були збільшені до трьох черг.
Головні тези:
- Укренерго збільшило графіки відключень світла у Києві та на Дніпропетровщині до трьох черг на фоні зростання навантаження на енергосистему.
- Нові графіки відключень передбачають обмеження електропостачання для половини споживачів у кожному регіоні.
- Укренерго вживає заходи для зменшення навантаження на енергосистему шляхом розподілу споживачів на 6 черг і встановлення різних годин відключень.
Що відомо про збільшення тривалості відключень світла у Києві та Дніпропетровській області
Що кажуть в Укренерго
Зазначається, що протягом дня світло вимикатимуть у трьох-чотирьох черг обонентів одночасно.
Сьогодні, 21 листопада, у більшості областей змінився обсяг застосування заходів обмеження споживання, — зазначають в "Укренерго".
Надалі вони будуть застосовуватись так:
14:00 — 19:00 — три черги відключень;
19:00 — 22:00 — одна черга відключень.
Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп).
Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень.
Чотири черги — обмеження до 70% споживачів у кожній області. Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень — це 4 години обмежень на добу, дві черги — 8 годин обмежень, три черги — 12 годин обмежень, чотири черги — більше 12 годин обмежень.
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