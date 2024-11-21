В Украине изменили графики отключений света

В течение дня свет будут выключать в трех-четырех очередей абонентов одновременно.

Сегодня, 21 ноября, в большинстве областей изменился объем применения мер ограничения потребления, — отмечают в "Укрэнерго".

В дальнейшем они будут применяться следующим образом:

Утром 21 ноября по указанию "Укрэнерго" были введены аварийные отключения:

Потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп).

Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений.

Четыре очереди — ограничение до 70% потребителей в каждой области. Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений — это 4 часа ограничений в сутки, две очереди — 8 часов ограничений, три очереди — 12 часов ограничений, четыре очереди — более 12 часов ограничений.