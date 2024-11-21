В Украине изменили графики отключений света
Категория
Экономика
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В Украине изменили графики отключений света

Энергосистема Украины
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Источник:  Укрэнерго

Согласно распоряжению "Укрэнерго", в Украине 21 ноября будут действовать обновленные графики отключений света.

Главные тезисы

  • Обновленные графики отключения света в Украине вступают в силу согласно распоряжению "Укрэнерго".
  •  21 ноября свет будут выключать в три-четыре очереди одновременно, с изменениями в объеме применения мер ограничения потребления с 14:00 до 22:00.
  • Потребители, не относящиеся к объектам критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей с разными графиками отключений до 12 часов в сутки.
  • Утром 21 ноября были введены аварийные отключения света в нескольких областях, включая Киевскую, Сумскую, Житомирскую и другие.
  • Применение ограничений в три-четыре очереди определяет количество часов отключения света для потребителей в каждой области.

Как будут действовать графики отключения света в Украине в течение 21 ноября

В течение дня свет будут выключать в трех-четырех очередей абонентов одновременно.

Сегодня, 21 ноября, в большинстве областей изменился объем применения мер ограничения потребления, — отмечают в "Укрэнерго".

В дальнейшем они будут применяться следующим образом:

  • 14:00 — 19:00 — три очереди отключений;

  • 19:00 — 22:00 — одна очередь отключений.

Что известно об отмене аварийных отключений света в Украине

Утром 21 ноября по указанию "Укрэнерго" были введены аварийные отключения:

  • городе Киеве и Киевской области;

  • Сумской;

  • Житомирской;

  • Полтавской;

  • Черниговской;

  • Одесской;

  • Днепропетровской;

  • Донецкая область.

Потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп).

Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений.

Четыре очереди — ограничение до 70% потребителей в каждой области. Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений — это 4 часа ограничений в сутки, две очереди — 8 часов ограничений, три очереди — 12 часов ограничений, четыре очереди — более 12 часов ограничений.

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