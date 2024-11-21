В Украине изменили графики отключений света

Согласно распоряжению "Укрэнерго", в Украине 21 ноября будут действовать обновленные графики отключений света.
Главные тезисы
- Обновленные графики отключения света в Украине вступают в силу согласно распоряжению "Укрэнерго".
- 21 ноября свет будут выключать в три-четыре очереди одновременно, с изменениями в объеме применения мер ограничения потребления с 14:00 до 22:00.
- Потребители, не относящиеся к объектам критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей с разными графиками отключений до 12 часов в сутки.
- Утром 21 ноября были введены аварийные отключения света в нескольких областях, включая Киевскую, Сумскую, Житомирскую и другие.
- Применение ограничений в три-четыре очереди определяет количество часов отключения света для потребителей в каждой области.
Как будут действовать графики отключения света в Украине в течение 21 ноября
В течение дня свет будут выключать в трех-четырех очередей абонентов одновременно.
В дальнейшем они будут применяться следующим образом:
14:00 — 19:00 — три очереди отключений;
19:00 — 22:00 — одна очередь отключений.
Что известно об отмене аварийных отключений света в Украине
Утром 21 ноября по указанию "Укрэнерго" были введены аварийные отключения:
городе Киеве и Киевской области;
Сумской;
Житомирской;
Полтавской;
Черниговской;
Одесской;
Днепропетровской;
Донецкая область.
Потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп).
Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений.
Четыре очереди — ограничение до 70% потребителей в каждой области. Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений — это 4 часа ограничений в сутки, две очереди — 8 часов ограничений, три очереди — 12 часов ограничений, четыре очереди — более 12 часов ограничений.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-