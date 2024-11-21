В Україні змінили графіки відключень світла

Відповідно до розпорядження "Укренерго", в Україні протягом 21 листопада діятимуть оновлені графіки відключень світла.
Головні тези:
- На 21 листопада в Україні діятимуть оновлені графіки відключень світла, які передбачають вимикання у трьох-чотирьох черг одночасно.
- У більшості областей змінився обсяг застосування заходів обмеження споживання світла з 14:00 до 22:00
- Споживачі, які не належать до об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп) з різними графіками відключень до 12 годин на добу.
Як діятимуть графіки відключень світла в Україні протягом 21 листопада
Зазначається, що протягом дня світло вимикатимуть у трьох-чотирьох черг обонентів одночасно.
Надалі вони будуть застосовуватись так:
14:00 — 19:00 — три черги відключень;
19:00 — 22:00 — одна черга відключень.
Що відомо про скасування аварійних відключень світла в Україні
Зранку 21 листопада за вказівкою "Укренерго" було запроваджено аварійні відключення:
місті Києві та Київській області;
Сумській;
Житомирській;
Полтавській;
Чернігівській;
Одеській;
Дніпропетровській;
Донецькій областях.
Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп).
Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень.
Чотири черги — обмеження до 70% споживачів у кожній області. Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень — це 4 години обмежень на добу, дві черги — 8 годин обмежень, три черги — 12 годин обмежень, чотири черги — більше 12 годин обмежень.
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