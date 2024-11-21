В Україні змінили графіки відключень світла

Зазначається, що протягом дня світло вимикатимуть у трьох-чотирьох черг обонентів одночасно.

Сьогодні, 21 листопада, у більшості областей змінився обсяг застосування заходів обмеження споживання, — зазначають в "Укренерго".

Надалі вони будуть застосовуватись так:

Зранку 21 листопада за вказівкою "Укренерго" було запроваджено аварійні відключення:

Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп).

Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень.

Чотири черги — обмеження до 70% споживачів у кожній області. Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень — це 4 години обмежень на добу, дві черги — 8 годин обмежень, три черги — 12 годин обмежень, чотири черги — більше 12 годин обмежень.