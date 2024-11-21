В Україні змінили графіки відключень світла
Категорія
Економіка
Дата публікації

В Україні змінили графіки відключень світла

Енергосистема Україні
Джерело:  Укренерго

Відповідно до розпорядження "Укренерго", в Україні протягом 21 листопада діятимуть оновлені графіки відключень світла. 

Головні тези:

  • На 21 листопада в Україні діятимуть оновлені графіки відключень світла, які передбачають вимикання у трьох-чотирьох черг одночасно.
  • У більшості областей змінився обсяг застосування заходів обмеження споживання світла з 14:00 до 22:00
  • Споживачі, які не належать до об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп) з різними графіками відключень до 12 годин на добу.

Як діятимуть графіки відключень світла в Україні протягом 21 листопада

Зазначається, що протягом дня світло вимикатимуть у трьох-чотирьох черг обонентів одночасно.

Сьогодні, 21 листопада, у більшості областей змінився обсяг застосування заходів обмеження споживання, — зазначають в "Укренерго".

Надалі вони будуть застосовуватись так:

  • 14:00 — 19:00 — три черги відключень;

  • 19:00 — 22:00 — одна черга відключень.

Що відомо про скасування аварійних відключень світла в Україні

Зранку 21 листопада за вказівкою "Укренерго" було запроваджено аварійні відключення:

  • місті Києві та Київській області;

  • Сумській;

  • Житомирській;

  • Полтавській;

  • Чернігівській;

  • Одеській;

  • Дніпропетровській;

  • Донецькій областях.

Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп).

Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень.

Чотири черги — обмеження до 70% споживачів у кожній області. Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень — це 4 години обмежень на добу, дві черги — 8 годин обмежень, три черги — 12 годин обмежень, чотири черги — більше 12 годин обмежень.

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