За вказівкою НЕК “Укренерго”, графіки відключень світла протягом суботи, 23 листопада, будуть скорочені до однієї черги.

Як відключатимуть світло у суботу, 23 листопада

У суботу, як зазначили в “Укренерго”, застосуватиметься одна черга відключень світла з 8 ранку до 22:00 вечора.

В "Укренерго" нагадали, що причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки росіян 17 листопада.

Також відомо, що наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Окрім цього в “Укренерго” зазначили, що Україна протягом дня, 23 листопада, імпортувала електроенергію з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови загальним обсягом 7 408 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 817 МВт.

Що відомо про наслідки атак російських окупантів на підстанції, що живлять українські АЕС

За словами гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, під час серії масованих атак злочинної армії РФ по Україні вніч з 16 на 17 листопада та зранку 17 листопада були пошкоджені 4 ключові підстанції для живлення працюючих українських АЕС.

Гроссі зазначив, що реальні ризики для АЕС в Україні стали цілком очевидними після минулих вихідних, коли енергетична інфраструктура України постраждала від масованих атак окупаційної армії РФ.