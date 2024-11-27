В Укренерго змінили графіки відключення електроенергії на 28 листопада

“Укренерго”повідомило про зміни у графіках вимкнення електроенергії на 28 листопада. Відключення будуть застосовуватись як для побутових споживачів, так і для бізнесу
Головні тези:
- Укренерго змінило графіки відключення електроенергії на 28 листопада через пошкодження енергооб'єктів внаслідок ракетно-дронової атаки.
- Відключення електроенергії будуть застосовані як для побутових споживачів, так і для промисловості та бізнесу.
- Інформація про графіки відключень на 28 листопада включає 8:00 – 19:00 для побутових споживачів та 7:00 - 20:00 для промисловості та бізнесу.
Графік вимкнення електроенергії по Україні на 28 листопада змінився
28 листопада час застосування і обсяг обмежень будуть такими:
8:00 — 19:00 — одна черга відключень для побутових споживачів;
7:00 — 20:00 — застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
В "Укренерго" нагадали, що причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки на енергосистему 17 листопада.
У компанії також нагадали, що "Укренерго" визначає лише кількість черг, які мають бути знеструмлені. Графіки відключень для кожної окремої черги — визначають обленерго.
На Тернопільщині введені аварійні обмеження електроенергії
У Тернопільській області вводять мережеві обмеження. Усе через нічну масовану атаку російських дронів на Тернопіль.
У ніч на 26 листопада, під час масованої атаки дронами, російські терористи також вдарили й по Тернополю. Після першої ночі у місті пролунали вибухи, після чого воно було частково було знеструмлене. Повідомлялося також про перебої з водопостачанням.
Як розповів зранку міський голова Тернополя Сергій Надал, внаслідок атаки терористів була "пошкоджена електроінфраструктура від якої живиться Тернопіль". Через це:
у багатоквартирних будинках не працюють ліфти;
частина котелень не працює;
тимчасово не курсуватимуть тролейбуси.
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