В Укренерго змінили графіки відключення електроенергії на 28 листопада
Категорія
Економіка
Дата публікації

В Укренерго змінили графіки відключення електроенергії на 28 листопада

Відключення
Джерело:  Укренерго

“Укренерго”повідомило про зміни у графіках вимкнення електроенергії на 28 листопада. Відключення будуть застосовуватись як для побутових споживачів, так і для бізнесу

Головні тези:

  • Укренерго змінило графіки відключення електроенергії на 28 листопада через пошкодження енергооб'єктів внаслідок ракетно-дронової атаки.
  • Відключення електроенергії будуть застосовані як для побутових споживачів, так і для промисловості та бізнесу.
  • Інформація про графіки відключень на 28 листопада включає 8:00 – 19:00 для побутових споживачів та 7:00 - 20:00 для промисловості та бізнесу.

Графік вимкнення електроенергії по Україні на 28 листопада змінився

28 листопада час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

  • 8:00 — 19:00 — одна черга відключень для побутових споживачів;

  • 7:00 — 20:00 — застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

В "Укренерго" нагадали, що причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки на енергосистему 17 листопада.

У компанії також нагадали, що "Укренерго" визначає лише кількість черг, які мають бути знеструмлені. Графіки відключень для кожної окремої черги — визначають обленерго.

На Тернопільщині введені аварійні обмеження електроенергії

У Тернопільській області вводять мережеві обмеження. Усе через нічну масовану атаку російських дронів на Тернопіль.

Через масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру вимушено вводяться мережеві обмеження у Тернопільській області для споживачів. Деталі згодом, — пише "Тернопільобленерго".

У ніч на 26 листопада, під час масованої атаки дронами, російські терористи також вдарили й по Тернополю. Після першої ночі у місті пролунали вибухи, після чого воно було частково було знеструмлене. Повідомлялося також про перебої з водопостачанням.

Як розповів зранку міський голова Тернополя Сергій Надал, внаслідок атаки терористів була "пошкоджена електроінфраструктура від якої живиться Тернопіль". Через це:

  • у багатоквартирних будинках не працюють ліфти;

  • частина котелень не працює;

  • тимчасово не курсуватимуть тролейбуси.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Укренерго анонсувало графіки відключення світла на 19 листопада
Енергетика
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Укренерго збільшило графіки відключень у Києві та на Дніпропетровщині
Енергетики
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Укренерго скоротило графіки відключень світла на 23 листопада
Енергосистема України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?