В Укренерго змінили графіки відключення електроенергії на 28 листопада

“Укренерго”повідомило про зміни у графіках вимкнення електроенергії на 28 листопада. Відключення будуть застосовуватись як для побутових споживачів, так і для бізнесу

Графік вимкнення електроенергії по Україні на 28 листопада змінився

28 листопада час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

8:00 — 19:00 — одна черга відключень для побутових споживачів;

7:00 — 20:00 — застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

В "Укренерго" нагадали, що причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки на енергосистему 17 листопада.

У компанії також нагадали, що "Укренерго" визначає лише кількість черг, які мають бути знеструмлені. Графіки відключень для кожної окремої черги — визначають обленерго.

На Тернопільщині введені аварійні обмеження електроенергії

У Тернопільській області вводять мережеві обмеження. Усе через нічну масовану атаку російських дронів на Тернопіль.

Через масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру вимушено вводяться мережеві обмеження у Тернопільській області для споживачів. Деталі згодом, — пише "Тернопільобленерго". Поширити

У ніч на 26 листопада, під час масованої атаки дронами, російські терористи також вдарили й по Тернополю. Після першої ночі у місті пролунали вибухи, після чого воно було частково було знеструмлене. Повідомлялося також про перебої з водопостачанням.

Як розповів зранку міський голова Тернополя Сергій Надал, внаслідок атаки терористів була "пошкоджена електроінфраструктура від якої живиться Тернопіль". Через це: