В НЕК “Укренерго” зазначили, що внаслідок масованої ракетно-дронової атаки злочинної армії РФ по Україні 28 листопада знеструмленими залишаються Херсон та область, а також Миколаїв і частина Миколаївської області.

Що відомо про терміни повернення світла у Миколаєві та Херсоні

Через наслідки масованої російської ракетно-дронової атаки на енергосистему України минулої доби — на ранок залишається знеструмленим м. Херсон, Херсонський район та частина Миколаївської області. Аварійно-відновлювальні роботи тривають у цілодобовому режимі. До кінця поточної доби знеструмлених абонентів на Херсонщині та Миколаївщині енергетики планують заживити, — зазначають в “Укренерго”. Поширити

Що відомо про ймовірні терміни стабілізації ситуації в енергосистемі України

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, поки не можливо назвати точні терміни стабілізації ситуації в українській енергосистемі після 11 масованої ракетно-дронової атаки злочинної армії РФ по енергооб’єктах в Україні.

Шмигаль наголосив, що міністр енергетики і голова "Укренерго" мають щодня звітувати перед громадськістю щодо ситуації зі світлом і надавати "повну картину".

Шмигаль додав, що електроенергію не відключатимуть підприємствам, які власними силами забезпечують близько 60% потреб в електриці.