В НЕК “Укренерго” зазначили, що внаслідок масованої ракетно-дронової атаки злочинної армії РФ по Україні 28 листопада знеструмленими залишаються Херсон та область, а також Миколаїв і частина Миколаївської області.
Головні тези:
- Укренерго прогнозує повернення електроенергії у Херсон та Миколаєв до кінця доби після ракетно-дронової атаки.
- Прем'єр-міністр стверджує, що точні терміни стабілізації ситуації в енергосистемі поки неможливо визначити.
- Згідно з висловлюванням Дениса Шмигаля, уряд планує надавати регулярні звіти щодо ситуації з електропостачанням.
- Уряд підтримує підприємства, що самостійно забезпечують електроенергією велику частку своїх потреб.
- Не зупиняється робота з відновлення енергопостачання після атаки, аварійні відключення скасовані у всіх регіонах.
Що відомо про терміни повернення світла у Миколаєві та Херсоні
Що відомо про ймовірні терміни стабілізації ситуації в енергосистемі України
За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, поки не можливо назвати точні терміни стабілізації ситуації в українській енергосистемі після 11 масованої ракетно-дронової атаки злочинної армії РФ по енергооб’єктах в Україні.
Шмигаль наголосив, що міністр енергетики і голова "Укренерго" мають щодня звітувати перед громадськістю щодо ситуації зі світлом і надавати "повну картину".
Шмигаль додав, що електроенергію не відключатимуть підприємствам, які власними силами забезпечують близько 60% потреб в електриці.
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