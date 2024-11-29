В Укренерго спрогнозували терміни повернення світла у Миколаєві та Херсоні
Категорія
Україна
Дата публікації

В Укренерго спрогнозували терміни повернення світла у Миколаєві та Херсоні

Енергетики
Джерело:  Укренерго

В НЕК “Укренерго” зазначили, що внаслідок масованої ракетно-дронової атаки злочинної армії РФ по Україні 28 листопада знеструмленими залишаються Херсон та область, а також Миколаїв і частина Миколаївської області. 

Головні тези:

  • Укренерго прогнозує повернення електроенергії у Херсон та Миколаєв до кінця доби після ракетно-дронової атаки.
  • Прем'єр-міністр стверджує, що точні терміни стабілізації ситуації в енергосистемі поки неможливо визначити.
  • Згідно з висловлюванням Дениса Шмигаля, уряд планує надавати регулярні звіти щодо ситуації з електропостачанням.
  • Уряд підтримує підприємства, що самостійно забезпечують електроенергією велику частку своїх потреб.
  • Не зупиняється робота з відновлення енергопостачання після атаки, аварійні відключення скасовані у всіх регіонах.

Що відомо про терміни повернення світла у Миколаєві та Херсоні

Через наслідки масованої російської ракетно-дронової атаки на енергосистему України минулої доби — на ранок залишається знеструмленим м. Херсон, Херсонський район та частина Миколаївської області. Аварійно-відновлювальні роботи тривають у цілодобовому режимі. До кінця поточної доби знеструмлених абонентів на Херсонщині та Миколаївщині енергетики планують заживити, — зазначають в “Укренерго”.

Що відомо про ймовірні терміни стабілізації ситуації в енергосистемі України

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, поки не можливо назвати точні терміни стабілізації ситуації в українській енергосистемі після 11 масованої ракетно-дронової атаки злочинної армії РФ по енергооб’єктах в Україні.

Шмигаль наголосив, що міністр енергетики і голова "Укренерго" мають щодня звітувати перед громадськістю щодо ситуації зі світлом і надавати "повну картину".

Шмигаль додав, що електроенергію не відключатимуть підприємствам, які власними силами забезпечують близько 60% потреб в електриці.

Важливо, що система зберегла й зберігає цілісність. Ні на хвилину не зупиняється робота з подолання наслідків атаки. Енергетики, рятувальники, сапери працюють 24/7. Аварійні відключення споживачів були скасовані в усіх регіонах, але зараз вимушено застосовуються графіки відключень, — додав прем’єр-міністр.

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