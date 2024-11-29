В НЭК "Укрэнерго" отметили, что в результате массированной ракетно-дроновой атаки преступной армии РФ по Украине 28 ноября обесточенными остаются Херсон и область, а также Николаев и часть Николаевской области.

Что известно о сроках возврата света в Николаеве и Херсоне

Из-за последствий массированной российской ракетно-дроновой атаки на энергосистему Украины за прошедшие сутки — к утру остается обесточенным г. Херсон, Херсонский район и часть Николаевской области. Аварийно-восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме. До конца текущих суток обесточенных абонентов в Херсонской и Николаевской энергетики планируют заживить, — отмечают в Укрэнерго. Поделиться

Что известно о возможных сроках стабилизации ситуации в энергосистеме Украины

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, пока нельзя назвать точные сроки стабилизации ситуации в украинской энергосистеме после 11 массированной ракетно-дроновой атаки преступной армии РФ по энергообъектам в Украине.

Шмигаль подчеркнул, что министр энергетики и глава "Укрэнерго" должны ежедневно отчитываться перед общественностью о ситуации со светом и предоставлять "полную картину".

Шмигаль добавил, что электроэнергию не будут отключать предприятиям, которые сами по себе обеспечивают около 60% потребностей в электричестве.