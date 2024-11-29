В НЭК "Укрэнерго" отметили, что в результате массированной ракетно-дроновой атаки преступной армии РФ по Украине 28 ноября обесточенными остаются Херсон и область, а также Николаев и часть Николаевской области.
Главные тезисы
- Николаев и Херсон остаются обесточенными после ракетно-дроновой атаки.
- Планы “Укрэнерго” предусматривают возвращение электроэнергии в регионы до конца суток.
- Премьер-министр подчеркнул важность информирования общественности о ситуации в энергосистеме и поддержки предприятий, обеспечивающих себя электричеством.
- Стабилизация ситуации в украинской энергосистеме после российской атаки требует дальнейших усилий и координации действий.
- Энергетики, спасатели и саперы работают круглосуточно над восстановлением энергоснабжения, при этом отменены аварийные отключения потребителей.
Что известно о сроках возврата света в Николаеве и Херсоне
Что известно о возможных сроках стабилизации ситуации в энергосистеме Украины
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, пока нельзя назвать точные сроки стабилизации ситуации в украинской энергосистеме после 11 массированной ракетно-дроновой атаки преступной армии РФ по энергообъектам в Украине.
Шмигаль подчеркнул, что министр энергетики и глава "Укрэнерго" должны ежедневно отчитываться перед общественностью о ситуации со светом и предоставлять "полную картину".
Шмигаль добавил, что электроэнергию не будут отключать предприятиям, которые сами по себе обеспечивают около 60% потребностей в электричестве.
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