В Укрэнерго спрогнозировали сроки возвращения света в Николаеве и Херсоне
Категория
Украина
Дата публикации

В Укрэнерго спрогнозировали сроки возвращения света в Николаеве и Херсоне

Энергетики
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Источник:  Укрэнерго

В НЭК "Укрэнерго" отметили, что в результате массированной ракетно-дроновой атаки преступной армии РФ по Украине 28 ноября обесточенными остаются Херсон и область, а также Николаев и часть Николаевской области.

Главные тезисы

  • Николаев и Херсон остаются обесточенными после ракетно-дроновой атаки.
  • Планы “Укрэнерго” предусматривают возвращение электроэнергии в регионы до конца суток.
  • Премьер-министр подчеркнул важность информирования общественности о ситуации в энергосистеме и поддержки предприятий, обеспечивающих себя электричеством.
  • Стабилизация ситуации в украинской энергосистеме после российской атаки требует дальнейших усилий и координации действий.
  • Энергетики, спасатели и саперы работают круглосуточно над восстановлением энергоснабжения, при этом отменены аварийные отключения потребителей.

Что известно о сроках возврата света в Николаеве и Херсоне

Из-за последствий массированной российской ракетно-дроновой атаки на энергосистему Украины за прошедшие сутки — к утру остается обесточенным г. Херсон, Херсонский район и часть Николаевской области. Аварийно-восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме. До конца текущих суток обесточенных абонентов в Херсонской и Николаевской энергетики планируют заживить, — отмечают в Укрэнерго.

Что известно о возможных сроках стабилизации ситуации в энергосистеме Украины

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, пока нельзя назвать точные сроки стабилизации ситуации в украинской энергосистеме после 11 массированной ракетно-дроновой атаки преступной армии РФ по энергообъектам в Украине.

Шмигаль подчеркнул, что министр энергетики и глава "Укрэнерго" должны ежедневно отчитываться перед общественностью о ситуации со светом и предоставлять "полную картину".

Шмигаль добавил, что электроэнергию не будут отключать предприятиям, которые сами по себе обеспечивают около 60% потребностей в электричестве.

Важно, что система сохранила и сохраняет цельность. Ни на минуту не останавливается работа по преодолению последствий атаки. Энергетики, спасатели, саперы работают 24/7. Аварийные отключения потребителей были отменены во всех регионах, но сейчас вынужденно применяются графики отключений, добавил премьер-министр.

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