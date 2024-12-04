РФ атакує цивільних у Херсоні для навчання своїх операторів дронів

Росія використовує Херсон як полігон для навчання операторів дронів. Лише з липня 2024 року російські військові здійснили понад 9,5 тисяч атак дронами на Херсон та його околиці.
Головні тези:
- Росія використовує Херсон як тренувальний майданчик для операторів дронів, здійснюючи понад 9,5 тисяч атак на цивільних об'єкти.
- Через постійні атаки російських дронів багато цивільних виїжджають із Херсонщини, зменшуючи чисельність населення у регіоні з мільйона до 158 тисяч чоловік.
- Російські військові атакують військові та цивільні об'єкти у Херсоні, включаючи автомобілі, карети швидкої допомоги, поліцейські машини та гуманітарні конвої.
- Присутність російських дронів у Херсоні є частиною стратегії Москви з форсування Дніпра та відновлення контролю над правобережною частиною міста.
- Місцеві жителі живуть у постійному страху через обстріли та атаки дронів, вживаючи заходів для уникнення ризику виявлення небезпечних пристроїв.
Внаслідок обстрілів РФ по Херсону загинуло щонайменше 37 людей, сотні — отримали поранення
Як розповів виданню, голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, Росія перетворила регіон на тренувальний майданчик для операторів безпілотників.
До Херсона було перекинуто частину найкращих підрозділів операторів БПЛА, які з іншого берега Дніпра запускають передові моделі дронів. Це дозволяє відпрацьовувати бойові прийоми та тренувати нових операторів.
Російські військові та провоєнні Telegram-канали поширюють десятки відео атак дронів на цивільні об’єкти.
Розслідувачі Eyes on Russia (британського Центру інформаційної стійкості) з’ясували, що більшість цих атак були спрямовані на транспортні засоби, які важко відтворити у навчальному середовищі.
Для атак використовують FPV-дрони, китайські Mavic та російські Lancet.
Зазначається, що через постійні атаки дедалі більше цивільних виїжджають із Херсонщини.
До повномасштабного вторгнення в регіоні проживало близько мільйона осіб, нині залишилося лише 158 тисяч. У самому Херсоні чисельність населення скоротилася з 250 тисяч до 60 тисяч.
Місцеві жителі живуть у постійному страху. Для захисту багато хто носить із собою детектори, які сповіщають про наближення дронів, або уникає виходити на вулицю вдень, щоб знизити ризик виявлення.
Обстріли Херсону є потенційним планом Кремля
Financial Times припускає, що тиск на цивільних є частиною стратегії Москви, спрямованої на форсування Дніпра та спробу відновити контроль над правобережною частиною Херсона, яку ЗСУ звільнили восени 2022 року.
За словами Прокудіна, росіяни зібрали близько 300 катерів для можливого переправлення через річку та планують новий наступ.
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