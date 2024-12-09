За інформацією керівника Херсонської міськради Романа Мрочка, внаслідок ударів злочинної армії РФ по Херсону загинула одна людина і ще 2 отримали поранення.

Що відомо про наслідки чергової атаки злочинної армії РФ по Херсону

Близько 11:30 ворог з дрона атакував авто у Дніпровському районі міста. Травми, несумісні з життям, отримав невідомий чоловік, — зазначив Мрочко. Поширити

Ще один чоловік постраждав від скиду вибухівки з дрона у передмісті Херсона. 61-річний мешканець дістав уламкові поранення.

Також близько 10:30 російські війська з тимчасово окупованого лівого берега обстріляли центральну частину Херсона, внаслідок чого тілесні ушкодження отримала 44-річна жінка, яка в цей момент була на вулиці. Її ушпиталили з вибуховою травмою та уламковим пораненням.

Крім того, за словами Мрочка, російські окупанти атакували з безпілотника авто одного з херсонських комунальних підприємств.

Люди працювали у передмісті. Їм пощастило вижити. У трьох працівників КП — гостра реакція на стрес. На фото — комунальний транспорт після удару ворожого дрона, — додав Мрочко. Поширити

Що відомо про наслідки атак російських окупантів по Херсонщині протягом доби