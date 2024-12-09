За інформацією керівника Херсонської міськради Романа Мрочка, внаслідок ударів злочинної армії РФ по Херсону загинула одна людина і ще 2 отримали поранення.
Головні тези:
- Армія Російської Федерації атакувала Херсон, що призвело до загибелі однієї людини та поранення ще двох.
- В результаті ударів з дронів та обстрілів люди отримали травми, включаючи тілесні ушкодження, несумісні з життям.
- Атаки окупаційних військ спричинили пошкодження приватних будинків та об’єктів критичної інфраструктури.
- За день в результаті агресії російських військ загинула одна людина, а вісім отримали тілесні ушкодження.
- Міські влади Херсона надають необхідну медичну допомогу пораненим та вживають заходи для захисту мешканців від нових нападів.
Що відомо про наслідки чергової атаки злочинної армії РФ по Херсону
Ще один чоловік постраждав від скиду вибухівки з дрона у передмісті Херсона. 61-річний мешканець дістав уламкові поранення.
Також близько 10:30 російські війська з тимчасово окупованого лівого берега обстріляли центральну частину Херсона, внаслідок чого тілесні ушкодження отримала 44-річна жінка, яка в цей момент була на вулиці. Її ушпиталили з вибуховою травмою та уламковим пораненням.
Крім того, за словами Мрочка, російські окупанти атакували з безпілотника авто одного з херсонських комунальних підприємств.
Що відомо про наслідки атак російських окупантів по Херсонщині протягом доби
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