Армія РФ атакувала Херсон. Є загиблий та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала Херсон. Є загиблий та поранені

Роман Мрочко
Херсон

За інформацією керівника Херсонської міськради Романа Мрочка, внаслідок ударів злочинної армії РФ по Херсону загинула одна людина і ще 2 отримали поранення. 

Головні тези:

  • Армія Російської Федерації атакувала Херсон, що призвело до загибелі однієї людини та поранення ще двох.
  • В результаті ударів з дронів та обстрілів люди отримали травми, включаючи тілесні ушкодження, несумісні з життям.
  • Атаки окупаційних військ спричинили пошкодження приватних будинків та об’єктів критичної інфраструктури.
  • За день в результаті агресії російських військ загинула одна людина, а вісім отримали тілесні ушкодження.
  • Міські влади Херсона надають необхідну медичну допомогу пораненим та вживають заходи для захисту мешканців від нових нападів. 

Що відомо про наслідки чергової атаки злочинної армії РФ по Херсону

Близько 11:30 ворог з дрона атакував авто у Дніпровському районі міста. Травми, несумісні з життям, отримав невідомий чоловік, — зазначив Мрочко.

Ще один чоловік постраждав від скиду вибухівки з дрона у передмісті Херсона. 61-річний мешканець дістав уламкові поранення.

Також близько 10:30 російські війська з тимчасово окупованого лівого берега обстріляли центральну частину Херсона, внаслідок чого тілесні ушкодження отримала 44-річна жінка, яка в цей момент була на вулиці. Її ушпиталили з вибуховою травмою та уламковим пораненням.  

Крім того, за словами Мрочка, російські окупанти атакували з безпілотника авто одного з херсонських комунальних підприємств.  

Люди працювали у передмісті. Їм пощастило вижити. У трьох працівників КП — гостра реакція на стрес. На фото — комунальний транспорт після удару ворожого дрона, — додав Мрочко.

Що відомо про наслідки атак російських окупантів по Херсонщині протягом доби

Минулої доби ворог продовжив обстрілювати населені пункти Херсонської міської територіальної громади. Під вогнем були Херсон, Антонівка. Зокрема, пошкоджено приватні будинки, об’єкт критичної інфраструктури. Внаслідок обстрілів Херсонської міської територіальної громади з боку російських окупаційних військ за минулу добу 1 людина, на жаль, загинула, 8 — отримали тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості. Усім пораненим надана необхідна медична допомога, — підкреслив Мрочко.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала дроном громадський транспорт у Херсоні — загинуло 3 людей
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
РФ атакувала дроном громадський транспорт у Херсоні — загинуло 3 людей
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакує цивільних у Херсоні для навчання своїх операторів дронів
РФ атакує цивільних у Херсоні для навчання своїх операторів дронів
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Військові РФ вбили вибухівкою цивільного на Херсонщині
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Військові РФ вбили вибухівкою цивільного на Херсонщині

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?