Військові РФ вбили вибухівкою цивільного на Херсонщині

Російські війська скинули вибухівку з дрона на мешканця Кіндійки в Херсонській області. Внаслідок обстрілу 73-річний чоловік загинув.
Головні тези:
- Російські війська скинули вибухівку з дрона, в результаті чого загинув цивільний житель Херсонщини.
- РФ використовує регіон як тренувальний майданчик для операторів безпілотників, атакуючи цивільних та військові об'єкти.
- Дослідження вказують на збільшення кількості атак дронами у Херсоні, що призводить до постійного виїзду цивільного населення.
- Місцеві жителі живуть у страху та вживають заходів для захисту від атак дронів, підсилюючи безпеку вдома та у громадських місцях.
- Загальна кількість населення Херсонщини різко скоротилася через тиск та загрозу фізичної безпеки.
Росія вкотре вбила цивільного на Херсонщині
РФ атакує цивільних у Херсоні для навчання своїх операторів дронів
Як розповів виданню, голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, Росія перетворила регіон на тренувальний майданчик для операторів безпілотників.
До Херсона було перекинуто частину найкращих підрозділів операторів БПЛА, які з іншого берега Дніпра запускають передові моделі дронів. Це дозволяє відпрацьовувати бойові прийоми та тренувати нових операторів.
Російські військові та провоєнні Telegram-канали поширюють десятки відео атак дронів на цивільні об’єкти.
Розслідувачі Eyes on Russia (британського Центру інформаційної стійкості) з’ясували, що більшість цих атак були спрямовані на транспортні засоби, які важко відтворити у навчальному середовищі.
Найбільша кількість атак дронами відбулася у вересні — 2 748 ударів, під час яких 155 людей отримали поранення. Жовтень став місяцем із найбільшою кількістю загиблих — 12 осіб. Російські дрони найчастіше атакували військові автомобілі, карети швидкої допомоги, поліцейські машини, гуманітарні конвої та об’єкти інфраструктури, включно з ринками, кафе, заправками та центрами допомоги.
Зазначається, що через постійні атаки дедалі більше цивільних виїжджають із Херсонщини.
До повномасштабного вторгнення в регіоні проживало близько мільйона осіб, нині залишилося лише 158 тисяч. У самому Херсоні чисельність населення скоротилася з 250 тисяч до 60 тисяч.
Місцеві жителі живуть у постійному страху. Для захисту багато хто носить із собою детектори, які сповіщають про наближення дронів, або уникає виходити на вулицю вдень, щоб знизити ризик виявлення.
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