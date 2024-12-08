Военные РФ убили взрывчаткой гражданского в Херсонской области
Категория
Украина
Дата публикации

Военные РФ убили взрывчаткой гражданского в Херсонской области

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Военные РФ убили взрывчаткой гражданского в Херсонской области
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Российские войска сбросили взрывчатку с дрона на жителя Киндейки в Херсонской области. В результате обстрела 73-летний мужчина погиб.

Главные тезисы

  • Российские войска сбросили взрывчатку с дрона, в результате чего погиб гражданский житель Херсона.
  • РФ использует регион как тренировочную площадку для операторов беспилотников, атакуя гражданские и военные объекты.
  • Исследования указывают на увеличение количества атак дронами в Херсоне, что приводит к постоянному выезду гражданского населения.
  • Местные жители живут в страхе и принимают меры для защиты от атак дронов, усиливая безопасность дома и в общественных местах.
  • Общая численность населения Херсона резко сократилась из-за давления и угрозы физической безопасности.

Россия в очередной раз убила гражданского на Херсонщине

К сожалению, сегодня российские военные унесли жизни еще одного человека в Херсонской области. В результате сброса взрывчатки с дрона погиб житель Киндейки. 73-летний мужчина получил смертельные ранения, — сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

РФ атакует гражданских в Херсоне для обучения своих операторов дронов

Как рассказал изданию, глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, Россия превратила регион в тренировочную площадку для операторов беспилотников.

В Херсон была переброшена часть лучших подразделений операторов БПЛА, которые с другого берега Днепра запускают передовые модели дронов. Это позволяет отрабатывать боевые приемы и тренировать новых операторов.

Российские военные и провоенные Telegram-каналы распространяют десятки видео атак дронов на гражданские объекты.

Расследователи Eyes on Russia (британского Центра информационной устойчивости) выяснили, что большинство этих атак были направлены на транспортные средства, трудно воспроизведенные в учебной среде.

Наибольшее количество атак дронами произошло в сентябре — 2748 ударов, во время которых 155 человек получили ранения. Октябрь стал месяцем с самым большим количеством погибших — 12 человек. Российские дроны чаще всего атаковали военные автомобили, кареты скорой помощи, полицейские машины, гуманитарные конвои и объекты инфраструктуры, включая рынки, кафе, заправки и центры помощи.

Отмечается, что из-за постоянных атак все больше гражданских выезжают из Херсона.

До полномасштабного вторжения в регионе проживало около миллиона человек, в настоящее время осталось всего 158 тысяч. В самом Херсоне численность населения сократилась с 250 тысяч до 60 тысяч.

Местные жители живут в постоянном страхе. Для защиты многие носят с собой детекторы, извещающие о приближении дронов, или избегают выходить на улицу днем, чтобы снизить риск обнаружения.

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