По информации руководителя Херсонской ОВА Александра Прокудина, из-за обстрелов преступной армии РФ без света остались около 60 тыс жителей Херсонщины.

Что известно о последствиях атак преступной армии РФ на Херсонщину

Прокудин отметил, что из-за вражеских ударов был поврежден ряд объектов критической инфраструктуры.

Российские оккупанты лишили электроснабжения 60 тыс человек.

В частности, в Херсоне обесточены районы Шуменский, Жилищный поселок, Таврический и Остров.

Кроме этого, электроснабжение прекращено в Белозерке и Камышанах.

Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее восстановить свет в ваших домах, — отметил Прокудин. Поделиться

Что известно о последствиях беспрецедентного обстрела Херсона российскими оккупантами

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин отметил, что Херсон и пригород находятся под массированными вражескими обстрелами.

Массированный обстрел Херсона и пригород с временно оккупированного левобережья продолжается. оккупанты готовят по жилым кварталам, критической и социальной инфраструктуре. Зафиксированы попадания в дома, два медицинских учреждения потерпели разрушения... Уже известно о пострадавших, они доставлены в больницу. Есть погибший, — сообщил Прокудин. Поделиться

По данным ОВА, в настоящее время известно о шести раненых и одном погибшем. грудной клетки.

Еще пятеро пострадавших — четверо мужчин и женщина — получили взрывные травмы, контузии и обломочные ранения. Все они под наблюдением медиков.

Кроме того, в видеообращении к населению Прокудин также сообщил, что вражеские ВРГ попытались продвинуться в направлении Херсона, но были обнаружены и уничтожены Силами обороны.

Медики спасатели стражи порядка и коммунальные службы работают на месте. Мы не спим вместе с вами… Впереди тяжелые дни, напряженная ситуация сохранится на протяжении всех праздников. Поэтому не выходите без необходимости на улицы! — подчеркнул руководитель ОВА. Поделиться

Между тем, по словам городского головы Херсона Романа Мрочко, в течение ночи и утром российские кафиры проводят многочисленные обстрелы Херсона. Зафиксировано большое количество попаданий в многоквартирные дома.

В тяжелом состоянии доставлен в больницу 76-летний херсонец.

В результате утреннего массированного обстрела города он получил минно-взрывную травму и обломочное ранение грудной клетки. Еще один мужчина 63 лет госпитализирован с контузией, минно-взрывной и закрытой черепно-мозговой травмой.

У 44-летнего мужчины взрывная травма и травматическая ампутация пальцев правой руки. Также из Центрального района Херсона в больницу доставили 55-летнюю женщину. Она получила минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, множественные обломочные ранения ноги, — подчеркнул руководитель херсонской МВА Поделиться

В больницу доставлен 86-летний мужчина. Ему диагностировали контузию, взрывчатую и закрытую черепно-мозговую травму, обломочные ранения.

Впоследствии был госпитализирован 42-летний мужчина с контузией и минно-взрывной травмой.