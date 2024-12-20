По информации руководителя Херсонской ОВА Александра Прокудина, из-за обстрелов преступной армии РФ без света остались около 60 тыс жителей Херсонщины.
Главные тезисы
- Более 60 тысяч жителей Херсонщины остались без электроснабжения из-за обстрелов армии РФ, что привело к повреждениям критической инфраструктуры.
- Медицинские учреждения, жилые кварталы и социальная инфраструктура стали объектами вражеских атак, вызвав повышенную напряженность ситуации.
- Проведение аварийно-восстановительных работ включает отключение электроснабжения в Херсоне и пригородах для обеспечения безопасности и восстановления подачи электроэнергии.
- Херсон и его пригород подвергаются массированным обстрелам и попыткам проникновения вражеских ДРГ, что требует активных действий со стороны спасателей и правоохранителей.
- Власти призывают население не выходить на улицы без необходимости из-за продолжающихся атак и напряженной обстановки, вызванной действиями российских оккупантов.
Что известно о последствиях атак преступной армии РФ на Херсонщину
Прокудин отметил, что из-за вражеских ударов был поврежден ряд объектов критической инфраструктуры.
Российские оккупанты лишили электроснабжения 60 тыс человек.
В частности, в Херсоне обесточены районы Шуменский, Жилищный поселок, Таврический и Остров.
Кроме этого, электроснабжение прекращено в Белозерке и Камышанах.
Что известно о последствиях беспрецедентного обстрела Херсона российскими оккупантами
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин отметил, что Херсон и пригород находятся под массированными вражескими обстрелами.
По данным ОВА, в настоящее время известно о шести раненых и одном погибшем. грудной клетки.
Еще пятеро пострадавших — четверо мужчин и женщина — получили взрывные травмы, контузии и обломочные ранения. Все они под наблюдением медиков.
Кроме того, в видеообращении к населению Прокудин также сообщил, что вражеские ВРГ попытались продвинуться в направлении Херсона, но были обнаружены и уничтожены Силами обороны.
Между тем, по словам городского головы Херсона Романа Мрочко, в течение ночи и утром российские кафиры проводят многочисленные обстрелы Херсона. Зафиксировано большое количество попаданий в многоквартирные дома.
В тяжелом состоянии доставлен в больницу 76-летний херсонец.
В результате утреннего массированного обстрела города он получил минно-взрывную травму и обломочное ранение грудной клетки. Еще один мужчина 63 лет госпитализирован с контузией, минно-взрывной и закрытой черепно-мозговой травмой.
В больницу доставлен 86-летний мужчина. Ему диагностировали контузию, взрывчатую и закрытую черепно-мозговую травму, обломочные ранения.
Впоследствии был госпитализирован 42-летний мужчина с контузией и минно-взрывной травмой.
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