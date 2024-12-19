На ТОТ Херсонщины участились суициды среди российских оккупантов

Российские военные стали чаще лишать себя жизни на ТОТ Херсонщины

Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ.

К этому приводят репрессии со стороны командования, особенно против тех, кто отказывается принимать участие в боевых действиях.

Как отмечается, в последнее время в разных населенных пунктах ТОТ Херсонской области зафиксирован ряд самоубийств.

Две недели назад в Голой Пристани повесился молодой парень, недавно подписавший контракт с Министерством обороны РФ, предположительно, не осознавая всех последствий. В Каланчаке другой военнослужащий застрелился, узнав, что его переводят в штурмовое подразделение. Поделиться

Кроме того, в Скадовске покончил с собой еще один русский солдат — утонул в море. Сначала командование пыталось выдать это за несчастный случай, но позже стало известно, что над ним издевался командир. Причиной такого отношения стал отказ солдата участвовать в боях на островах Днепра.

Российским оккупантам выдают инструкции о самоубийстве

Солдатам российской армии, отправляемых в зону боевых действий войны против Украины, командиры раздают бумажные инструкции для совершения самоубийств.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны.

Заголовок призывает «соблюдать свою честь до конца» и описывает алгоритм совершения суицида с помощью огнестрельного оружия или гранаты. Так называемому «воину великой России» в критической ситуации приказывают стрелять себе в высок, под подбородок или в центр лба. Поделиться

Как отмечается, в инструкции написано, что «важно сохранять спокойствие и уверенно нажимать на спусковой курок». А если нет оружия или патронов, русскому солдату советуют воспользоваться гранатой.