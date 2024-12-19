На ТОТ Херсонщины участились суициды среди российских оккупантов

Во временно захваченных районах Херсонской области фиксируется увеличение количества самоубийств среди российских военнослужащих по группировке "Днепр".
Главные тезисы
- Увеличение случаев самоубийств среди российских военнослужащих на территории Херсонской области вызвано репрессиями со стороны командования и попытками заставить солдат участвовать в боевых действиях.
- Российские военные, отказывающиеся участвовать в боях, сталкиваются с насилием и издевательствами, что приводит к самоубийствам.
- Командиры российской армии выдают инструкции о самоубийстве своим военнослужащим, отправляемым в зону боевых действий, что усугубляет напряженную ситуацию и угрожает жизням солдат.
Российские военные стали чаще лишать себя жизни на ТОТ Херсонщины
Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ.
К этому приводят репрессии со стороны командования, особенно против тех, кто отказывается принимать участие в боевых действиях.
Как отмечается, в последнее время в разных населенных пунктах ТОТ Херсонской области зафиксирован ряд самоубийств.
Кроме того, в Скадовске покончил с собой еще один русский солдат — утонул в море. Сначала командование пыталось выдать это за несчастный случай, но позже стало известно, что над ним издевался командир. Причиной такого отношения стал отказ солдата участвовать в боях на островах Днепра.
Российским оккупантам выдают инструкции о самоубийстве
Солдатам российской армии, отправляемых в зону боевых действий войны против Украины, командиры раздают бумажные инструкции для совершения самоубийств.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны.
Как отмечается, в инструкции написано, что «важно сохранять спокойствие и уверенно нажимать на спусковой курок». А если нет оружия или патронов, русскому солдату советуют воспользоваться гранатой.
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