На ТОТ Херсонщины участились суициды среди российских оккупантов
Категория
Украина
Дата публикации

На ТОТ Херсонщины участились суициды среди российских оккупантов

оккупант
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Источник:  АТЕШ

Во временно захваченных районах Херсонской области фиксируется увеличение количества самоубийств среди российских военнослужащих по группировке "Днепр".

Главные тезисы

  • Увеличение случаев самоубийств среди российских военнослужащих на территории Херсонской области вызвано репрессиями со стороны командования и попытками заставить солдат участвовать в боевых действиях.
  • Российские военные, отказывающиеся участвовать в боях, сталкиваются с насилием и издевательствами, что приводит к самоубийствам.
  • Командиры российской армии выдают инструкции о самоубийстве своим военнослужащим, отправляемым в зону боевых действий, что усугубляет напряженную ситуацию и угрожает жизням солдат.

Российские военные стали чаще лишать себя жизни на ТОТ Херсонщины

Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ.

К этому приводят репрессии со стороны командования, особенно против тех, кто отказывается принимать участие в боевых действиях.

Как отмечается, в последнее время в разных населенных пунктах ТОТ Херсонской области зафиксирован ряд самоубийств.

Две недели назад в Голой Пристани повесился молодой парень, недавно подписавший контракт с Министерством обороны РФ, предположительно, не осознавая всех последствий. В Каланчаке другой военнослужащий застрелился, узнав, что его переводят в штурмовое подразделение.

Кроме того, в Скадовске покончил с собой еще один русский солдат — утонул в море. Сначала командование пыталось выдать это за несчастный случай, но позже стало известно, что над ним издевался командир. Причиной такого отношения стал отказ солдата участвовать в боях на островах Днепра.

Российским оккупантам выдают инструкции о самоубийстве

Солдатам российской армии, отправляемых в зону боевых действий войны против Украины, командиры раздают бумажные инструкции для совершения самоубийств.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны.

Заголовок призывает «соблюдать свою честь до конца» и описывает алгоритм совершения суицида с помощью огнестрельного оружия или гранаты. Так называемому «воину великой России» в критической ситуации приказывают стрелять себе в высок, под подбородок или в центр лба.

Как отмечается, в инструкции написано, что «важно сохранять спокойствие и уверенно нажимать на спусковой курок». А если нет оружия или патронов, русскому солдату советуют воспользоваться гранатой.

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