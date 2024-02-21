РосСМИ утверждают, что известный пропагандист, Z-блогер и экс-боевик "ЛНР" Андрей "Мурз" Морозов совершил суицид, потому что его заставили удалить пост о безумных потерях россиян в Авдеевке.

Еще один приспешник Кремля Морозов покончил с собой

Он опубликовал сообщение, где заявил, что решился на суицид после требования властей РФ удалить пост о гибели 16 тысяч российских солдат в боях за Авдеевку.

Что важно понимать, в ВСУ недавно заявили, что уничтожили более 47 тыс. военных РФ за время Авдеевской операции.

Предсмертную записку Морозов обнародовал в собственном телеграмм-канале «Нам пишут из Янины».

Приспешник Кремля жаловался на травлю со стороны «политических проституток во главе с Владимиром Соловьевым».

Предсмертная записка пропагандиста Андрея Морозова (Фото: скриншот)

Что важно понимать, 18 февраля Морозов опубликовал пост, в котором упомянул о гибели 16 тыс. российских солдат в боях за Авдеевку. После этого он попал под шквал критики со стороны других пропагандистов в эфире Соловьев LIVE.

20 февраля Морозов удалил пост. В предсмертной записке он также упомянул, что его заставили это сделать по приказу «товарища полковника», который получил приказ от высшей власти.

В случае подобных критических постов российские власти угрожают не предоставлять подразделениям критикующих оружейные поставки: снаряды, коптеры, новые танки и БМП, – жаловался Морозов. Поделиться

По предварительным данным, он застрелился.

Что известно о Z-блогере и экс-боевике "ЛНР" Андрее "Мурз" Морозове

Андрей Морозов – один из создателей «Координационного центра помощи Новороссии» и бывший лидер национал-сталинистской группы «Красный блицкриг».

Еще 24 года назад он устроил несколько провокационных акций — в частности, забросал помидорами политика Илью Яшина, публицистку Юлию Латинину и главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева.

2008 Морозова приговорили к трем годам колонии после обстрела офиса «Единой России» на Кутузовском проспекте в Москве.

Сам пропагандист утверждал, что в 2014-2015 годах он принимал участие в боевых действиях на территории Украины.