РосЗМІ стверджують, що відомий пропагандист, Z-блогер та ексбойовик “ЛНР” Андрій “Мурз” Морозов скоїв суїцид, бо його змусили видалити пост про шалені втрати росіян в Авдіївці.

Ще один посіпака Кремля Морозов наклав на себе руки

Він опублікував допис, де заявив, що наважився на суїцид через вимогу влади РФ видалити пост про загибель 16 тисяч російських солдатів у боях за Авдіївку.

Що важливо розуміти, у ЗСУ нещодавно заявили, що знищили понад 47 тис військових РФ за час Авдіївської операції.

Передсмертну записку Морозов оприлюднив у своєму власному Телеграм-каналі «Нам пишут из Янины».

Посіпака Кремля скаржився на цькування з боку «політичних повій на чолі з Володимиром Соловйовим».

Передсмертна записка пропагандиста Андрія Морозова (Фото: скриншот)

Що важливо розуміти, 18 лютого Морозов опублікував пост, у якому згадав про загибель 16 тис. російських солдатів у боях за Авдіївку. Після цього він потрапив під шквал критики з боку інших пропагандистів в етері «Соловйов LIVE».

20 лютого Морозов видалив пост. У передсмертній записці він також згадав, що його змусили це зробити за наказом «товариша полковника», який мав наказ від вищої влади.

У разі подібних критичних постів російська влада погрожує не надавати підрозділам критикуючих збройове постачання: «снаряди, коптери, нові танки та БМП, — скаржився Мороз. Поширити

За попередніми даними, він застрелився.

Що відомо про Z-блогера та ексбойовика “ЛНР” Андрія “Мурз” Морозова

Андрій Морозов — один із творців «Координаційного центру допомоги Новоросії» та колишній лідер націонал-сталіністської групи «Червоний бліцкриг».

Ще 24 роки тому він влаштував декілька провокаційних акцій — зокрема, закидав помідорами політика Іллю Яшина, публіцистку Юлію Латиніну та головного редактора «Московського комсомольця» Павла Гусєва.

2008 року Морозова засудили до трьох років колонії після обстрілу офісу «Єдиної Росії» на Кутузовському проспекті в Москві.

Сам пропагандист стверджував, що у 2014-2015 рр. він брав участь у бойових діях на території України.