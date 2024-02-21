Росія втратила понад 200 військових пілотів у війні проти України — BBC
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія втратила понад 200 військових пілотів у війні проти України — BBC

Літак
Джерело:  BBC

Загалом від початку війни РФ втратила щонайменше 216 військових пілотів. На підготовку кожного з них потрібно щонайменше шість років і понад 3 млн доларів.

Скільки Росія втратила військових пілотів

Як зазначається, протягом 2023 року Росія втратила ще, щонайменше, 62 військових пілоти.

Ще 13 військових льотчиків РФ у 2023 році загинули на території самої Росії, під час заколоту ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина. За наведеними даними, більше одномоментних втрат російська авіація зазнала тільки в перший день повномасштабного вторгнення в Україну.

Загалом виданню вдалося встановити імена 45 123 російських окупантів, які загинули на війні в Україні з лютого 2022 року.

З них щонайменше 6614 — це загиблі з жовтня 2023 року по лютий 2024 року, тобто в період, коли російські підрозділи наступали під Авдіївкою та в сусідніх із нею районах Донецької області.

Це тільки ті втрати, які нам вдалося підтвердити за відкритими даними. Реальна кількість загиблих із російського боку (без урахування військових із територій так званих "народних республік"), за нашими оцінками, може бути вдвічі більшою, — зазначається в повідомленні.

Що відомо про збиття літаків РФ

За останні дні ЗСУ знищили більше 6 літаків росіян.

Так, 19 лютого у Маріуполі пролунали вибухи. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про падіння літака. Пізніше командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив інцидент, розповівши, що ЗСУ збили ще два російські літаки на сході.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ці літаки здійснювали удари КАБами по позиціях українських сил.

18 лютого ВСУ "приземлили" російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на сході.

А 17 лютого стало відомо, що Повітряні сили ЗСУ знищили три російські літаки — два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35. Вони також були збиті на східному фронті.

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