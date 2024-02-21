Россия потеряла более 200 военных пилотов в войне против Украины — BBC

Всего с начала войны РФ потеряла по меньшей мере 216 военных пилотов. На подготовку каждого из них требуется не менее шести лет и более 3 млн долларов.

Сколько Россия потеряла военных пилотов

Как отмечается, в течение 2023 года Россия потеряла еще как минимум 62 военных пилота.

Еще 13 военных летчиков РФ в 2023 году погибли на территории самой России, во время мятежа предводителя "Вагнера" Евгения Пригожина. По приведенным данным, больше сиюминутных потерь российская авиация понесла только в первый день полномасштабного вторжения в Украину.

Всего изданию удалось установить имена 45 123 российских окупантов, погибших на войне в Украине с февраля 2022 года.

Из них по меньшей мере 6614 — это погибшие с октября 2023 по февраль 2024, то есть в период, когда российские подразделения наступали под Авдеевкой и в соседних с ней районах Донецкой области.

Это только те потери, которые нам удалось подтвердить по открытым данным. Реальное количество погибших с российской стороны (без учета военных с территорий так называемых "народных республик"), по нашим оценкам, может быть вдвое больше, — отмечается в сообщении. Поделиться

Что известно об уничтожении самолетов РФ

За последние дни ВСУ уничтожили более шести самолетов россиян.

Так, 19 февраля в Мариуполе раздались взрывы. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о падении самолета. Позже командующий Воздушными силами Николай Олещук подтвердил инцидент, рассказав, что ВСУ сбили еще два российских самолета на востоке.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, эти самолеты совершали удары КАБами по позициям украинских сил.

18 февраля ВСУ "приземлили" российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на востоке.

А 17 февраля стало известно, что Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских самолета — два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35. Они также были сбиты на восточном фронте.