Редакція CNN дійшла висновку, що третій рік війни проти України Росія розпочинає з рекордною сумою коштів у державній казні.
Росія має достатньо грошей для продовження війни
За словами журналістів, Кремль ще ніколи не був таким багатим, як сьогодні, зокрема й завдяки вливання фінансів з боку українських підприємців, які продовжують купувати російський автогаз.
Офіційна Москва має схеми для обходу західних санкцій, які допомагають росіянам продавати на зовнішні ринки величезні обсяги нафти та фінансувати війну проти України.
Що важливо розуміти, йдеться про десятки мільярдів доларів. Найбільшими спонсорами країни-агресорки залишаються:
Китай,
Індія,
Туреччина.
Саме ці країни, використовуючи тіньовий флот танкерів, із знижкою купують левову частку підсанкційної російської нафти.
Українські підприємці купують автогаз РФ
Журналісти поспілкувалися з аналітиком "А-95" Артемом Куюном.
За його словами, перші партії скрапленого газу, що мав ознаки російського, почали потрапляти в Україну в жовтні 2022 року.
Що важливо розуміти, ЄС досі не підтримав заборону на імпорт російського скрапленого газу, тому цей ресурс до країн блоку надходить без жодних перешкод.
Ще рік тому Кабмін вніс перші зміни в нормативні акти і українська митниця почала вимагати сертифікати походження товару, але вони навчилися "штампувати" ці сертифікати і все знову поїхало в Україну.
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