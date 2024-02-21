Редакція CNN дійшла висновку, що третій рік війни проти України Росія розпочинає з рекордною сумою коштів у державній казні.

Росія має достатньо грошей для продовження війни

За словами журналістів, Кремль ще ніколи не був таким багатим, як сьогодні, зокрема й завдяки вливання фінансів з боку українських підприємців, які продовжують купувати російський автогаз.

Офіційна Москва має схеми для обходу західних санкцій, які допомагають росіянам продавати на зовнішні ринки величезні обсяги нафти та фінансувати війну проти України.

Що важливо розуміти, йдеться про десятки мільярдів доларів. Найбільшими спонсорами країни-агресорки залишаються:

Китай, Індія, Туреччина.

Саме ці країни, використовуючи тіньовий флот танкерів, із знижкою купують левову частку підсанкційної російської нафти.

У це важко повірити, але до наведеного переліку можна додати й Україну. Вона майже два роки купує російські нафтопродукти, наповнюючи бюджет агресора десятками мільйонів доларів, а відповідно — фінансує війну проти себе, — пише CNN. Поширити

Ринок LPG України після повномасштабного вторгнення РФ (Інфографіка: cnn.com)

Українські підприємці купують автогаз РФ

Журналісти поспілкувалися з аналітиком "А-95" Артемом Куюном.

За його словами, перші партії скрапленого газу, що мав ознаки російського, почали потрапляти в Україну в жовтні 2022 року.

Усе почалося в жовтні та листопаді 2022 року, а вже в першому кварталі 2023 року ринок залили дешевим скрапленим газом з польських, литовських та латвійських сховищ, які були помічені в прийманні ешелонів з російським LPG, — розповідає Артем Куюн. Поширити

Що важливо розуміти, ЄС досі не підтримав заборону на імпорт російського скрапленого газу, тому цей ресурс до країн блоку надходить без жодних перешкод.

Ще рік тому Кабмін вніс перші зміни в нормативні акти і українська митниця почала вимагати сертифікати походження товару, але вони навчилися "штампувати" ці сертифікати і все знову поїхало в Україну.