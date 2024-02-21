Редакция CNN пришла к выводу, что третий год войны против Украины Россия начинает с рекордной суммой средств в государственной казне.

У России достаточно денег для продолжения войны

По словам журналистов, Кремль еще никогда не был так богат, как сегодня, в том числе и благодаря вливанию финансов со стороны украинских предпринимателей, которые продолжают покупать российский автогаз.

Официальная Москва имеет схемы обхода западных санкций, которые помогают россиянам продавать на внешние рынки огромные объемы нефти и финансировать войну против Украины.

Что важно понимать, речь идет о десятках миллиардов долларов. Крупнейшими спонсорами страны-агрессорки остаются:

Китай, Индия, Турция.

Именно эти страны, используя теневой флот танкеров, со скидкой покупают львиную долю подсанкционной российской нефти.

В это трудно поверить, но в приведенный список можно добавить и Украину. Она почти два года покупает российские нефтепродукты, наполняя бюджет агрессора десятками миллионов долларов, а соответственно финансирует войну против себя, - пишет CNN. Поделиться

Рынок LPG Украины после полномасштабного вторжения РФ (Инфографика: cnn.com)

Украинские предприниматели покупают автогаз РФ

Журналисты пообщались с аналитиком "А-95" Артемом Куюном.

По его словам, первые партии сжиженного газа, которые имели признаки российского, начали попадать в Украину в октябре 2022 года.

Все началось в октябре и ноябре 2022 года, а уже в первом квартале 2023 года рынок залили дешевым сжиженным газом из польских, литовских и латвийских хранилищ, замеченных в приеме эшелонов с российским LPG, - рассказывает Артем Куюн. Поделиться

Что важно понимать, ЕС до сих пор не поддержал запрет на импорт российского сжиженного газа, поэтому этот ресурс в страны блока поступает без всяких препятствий.

Еще год назад Кабмин внес первые изменения в нормативные акты и украинская таможня потребовала сертификаты происхождения товара, но они научились "штамповать" эти сертификаты и все снова поехало в Украину.