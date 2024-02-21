Редакция CNN пришла к выводу, что третий год войны против Украины Россия начинает с рекордной суммой средств в государственной казне.
У России достаточно денег для продолжения войны
По словам журналистов, Кремль еще никогда не был так богат, как сегодня, в том числе и благодаря вливанию финансов со стороны украинских предпринимателей, которые продолжают покупать российский автогаз.
Официальная Москва имеет схемы обхода западных санкций, которые помогают россиянам продавать на внешние рынки огромные объемы нефти и финансировать войну против Украины.
Что важно понимать, речь идет о десятках миллиардов долларов. Крупнейшими спонсорами страны-агрессорки остаются:
Китай,
Индия,
Турция.
Именно эти страны, используя теневой флот танкеров, со скидкой покупают львиную долю подсанкционной российской нефти.
Украинские предприниматели покупают автогаз РФ
Журналисты пообщались с аналитиком "А-95" Артемом Куюном.
По его словам, первые партии сжиженного газа, которые имели признаки российского, начали попадать в Украину в октябре 2022 года.
Что важно понимать, ЕС до сих пор не поддержал запрет на импорт российского сжиженного газа, поэтому этот ресурс в страны блока поступает без всяких препятствий.
Еще год назад Кабмин внес первые изменения в нормативные акты и украинская таможня потребовала сертификаты происхождения товара, но они научились "штамповать" эти сертификаты и все снова поехало в Украину.
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