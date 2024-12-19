На ТОТ Херсонщини почастішали суїциди серед російських окупантів

Російські військові стали частіше позбавляти себе життя на ТОТ Херсонщини

Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ.

До цього призводять репресії з боку командування, особливо проти тих, хто відмовляється брати участь у бойових діях.

Як зазначається, останнім часом у різних населених пунктах ТОТ Херсонської області зафіксовано низку самогубств.

Два тижні тому в Голій Пристані повісився молодий хлопець, який нещодавно підписав контракт з Міністерством оборони РФ, імовірно, не усвідомлюючи всіх наслідків. У Каланчаку інший військовослужбовець застрелився, дізнавшись, що його переводять до штурмового підрозділу. Поширити

Окрім того, у Скадовську наклав на себе руки ще один російський солдат — потонув у морі. Спочатку командування намагалося видати це за нещасний випадок, але пізніше стало відомо, що з нього знущався командир. Причиною такого ставлення стала відмова солдата брати участь у боях на островах Дніпра.

Російським окупантам видають інструкції про самогубство

Солдатам російської армії, яких відправляють у зону бойових дій війни проти України, командири роздають паперові інструкції для вчинення самогубств.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Заголовок закликає «соблюдать свою честь до конца» та описує алгоритм вчинення суїциду за допомогою вогнепальної зброї або гранати. Так званому «воіну вєлікой Россіі» у критичній ситуації наказують стріляти собі у висок, під підборіддя або у центр лоба. Поширити

Як зазначається, в інструкції написано, що «важно сохранять спокойствие и уверенно нажимать на спусковой курок». А якщо немає зброї чи набоїв, російському солдату радять скористатись гранатою.