На ТОТ Херсонщини почастішали суїциди серед російських окупантів

У тимчасово захоплених районах Херсонської області фіксується збільшення кількості самогубств серед російських військовослужбовців з угруповання “Днепр”.
Головні тези:
- На ТОТ Херсонщині зафіксоване збільшення самогубств серед російських військовослужбовців з угруповання “Днепр”.
- Причиною самогубств є репресії з боку командування, намагання змусити солдат брати участь у бойових діях та навіть видача інструкцій про вчинення самогубств.
- Російські військовослужбовці, які відмовляються брати участь у бойових діях, часто стикаються з насильством та знущанням з боку командування.
Російські військові стали частіше позбавляти себе життя на ТОТ Херсонщини
Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ.
До цього призводять репресії з боку командування, особливо проти тих, хто відмовляється брати участь у бойових діях.
Як зазначається, останнім часом у різних населених пунктах ТОТ Херсонської області зафіксовано низку самогубств.
Окрім того, у Скадовську наклав на себе руки ще один російський солдат — потонув у морі. Спочатку командування намагалося видати це за нещасний випадок, але пізніше стало відомо, що з нього знущався командир. Причиною такого ставлення стала відмова солдата брати участь у боях на островах Дніпра.
Російським окупантам видають інструкції про самогубство
Солдатам російської армії, яких відправляють у зону бойових дій війни проти України, командири роздають паперові інструкції для вчинення самогубств.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони.
Як зазначається, в інструкції написано, що «важно сохранять спокойствие и уверенно нажимать на спусковой курок». А якщо немає зброї чи набоїв, російському солдату радять скористатись гранатою.
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