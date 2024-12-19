РФ атаковала дроном Херсонщину — ранены 5 человек
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала дроном Херсонщину — ранены 5 человек

Херсонская ОВА
РФ атаковала дроном Херсонщину — ранены 5 человек
Read in English
Читати українською

Утром 19 декабря российские военные нанесли удар дроном по Нововоронцовке в Херсонской области. В результате атаки пострадали пять человек.

Главные тезисы

  • Российские военные атаковали дроном поселение в Херсонской области, результатом стали пять раненых, среди которых женщины и мужчины всех возрастов.
  • Украинская воздушная оборона сбила часть вражеских дронов, обнаруженных над территорией страны, что помогло предотвратить еще большие потери.
  • Помимо атаки на Херсонщину, Россия запустила 85 дронов и несколько ракет по разным областям Украины, что привело к материальному ущербу и разрушениям.
  • Подробности инцидента показывают, что российские ракеты и дроны запускались из различных регионов России, включая оккупированный Крым.
  • Ситуация на восточном фронте Украины остается напряженной из-за провокаций и военных действий со стороны России, что требует международной реакции и поддержки.

Россия в очередной раз обстреляла Херсонщину

Как сообщили в Херсонской ОВА, 58-летняя женщина получила взрывную травму, контузию и обломочное ранение голени. Ее состояние оценивается как средней тяжести, оно находится под наблюдением медиков.

Также 44-летняя местная жительница получила тяжелые ранения, в том числе взрывную и открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, множественные обломочные ранения головы. Ее состояние критическое, диагностирован церебральный ком.

65-летний мужчина получил взрывную травму и обломочное ранение глаза.

У еще одной 58-летней пострадавшей — взрывная травма, контузия и обломочные ранения обеих голеней. В настоящее время она находится под наблюдением медиков.

Всех пострадавших доставили в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Взрыв также повредил здание местного магазина и три транспортных средства. Предварительно сообщается, что два человека, находившиеся на улице, также пострадали.

Что известно об атаке РФ на Украину 19 декабря

В ночь на 19 декабря Россия запустила по Украине 85 дронов, 2 баллистические ракеты "Искандер-М" и одну управляемую авиационную ракету Х-59/69. Воздушная оборона сбила 45 дронов.

Как отмечают военные, по состоянию на 8:30 подтверждено избиение 45 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.

В результате активного противодействия Сил обороны 40 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий)".

Отмечается, что в результате ракетного удара повреждены частные, многоквартирные дома и муниципальное имущество Сумской и Днепропетровщины. Предварительно без жертв и пострадавших.

Сообщается, что "Искандеры" россияне запускали из временно оккупированного Крыма и Ростовской области РФ, ракету Х-59/69 из воздушного пространства Курской области РФ, а дроны из районов российских городов Брянск, Курск, Миллерово, Орел.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атакует гражданских в Херсоне для обучения своих операторов дронов
РФ атакует гражданских в Херсоне для обучения своих операторов дронов
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ атаковала дроном Херсон — погиб мужчина
Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Армия РФ атаковала дроном Херсон — погиб мужчина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российский дрон атаковал автомобиль в Херсоне — есть погибший и раненый
Роман Мрочко
Пожар

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?