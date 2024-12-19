РФ атаковала дроном Херсонщину — ранены 5 человек

Утром 19 декабря российские военные нанесли удар дроном по Нововоронцовке в Херсонской области. В результате атаки пострадали пять человек.

Россия в очередной раз обстреляла Херсонщину

Как сообщили в Херсонской ОВА, 58-летняя женщина получила взрывную травму, контузию и обломочное ранение голени. Ее состояние оценивается как средней тяжести, оно находится под наблюдением медиков.

Также 44-летняя местная жительница получила тяжелые ранения, в том числе взрывную и открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, множественные обломочные ранения головы. Ее состояние критическое, диагностирован церебральный ком.

65-летний мужчина получил взрывную травму и обломочное ранение глаза.

У еще одной 58-летней пострадавшей — взрывная травма, контузия и обломочные ранения обеих голеней. В настоящее время она находится под наблюдением медиков.

Всех пострадавших доставили в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Взрыв также повредил здание местного магазина и три транспортных средства. Предварительно сообщается, что два человека, находившиеся на улице, также пострадали.

Что известно об атаке РФ на Украину 19 декабря

В ночь на 19 декабря Россия запустила по Украине 85 дронов, 2 баллистические ракеты "Искандер-М" и одну управляемую авиационную ракету Х-59/69. Воздушная оборона сбила 45 дронов.

Как отмечают военные, по состоянию на 8:30 подтверждено избиение 45 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.

В результате активного противодействия Сил обороны 40 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий)".

Отмечается, что в результате ракетного удара повреждены частные, многоквартирные дома и муниципальное имущество Сумской и Днепропетровщины. Предварительно без жертв и пострадавших.

Сообщается, что "Искандеры" россияне запускали из временно оккупированного Крыма и Ростовской области РФ, ракету Х-59/69 из воздушного пространства Курской области РФ, а дроны из районов российских городов Брянск, Курск, Миллерово, Орел.