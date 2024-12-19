РФ атаковала дроном Херсонщину — ранены 5 человек

Утром 19 декабря российские военные нанесли удар дроном по Нововоронцовке в Херсонской области. В результате атаки пострадали пять человек.
Главные тезисы
- Российские военные атаковали дроном поселение в Херсонской области, результатом стали пять раненых, среди которых женщины и мужчины всех возрастов.
- Украинская воздушная оборона сбила часть вражеских дронов, обнаруженных над территорией страны, что помогло предотвратить еще большие потери.
- Помимо атаки на Херсонщину, Россия запустила 85 дронов и несколько ракет по разным областям Украины, что привело к материальному ущербу и разрушениям.
- Подробности инцидента показывают, что российские ракеты и дроны запускались из различных регионов России, включая оккупированный Крым.
- Ситуация на восточном фронте Украины остается напряженной из-за провокаций и военных действий со стороны России, что требует международной реакции и поддержки.
Россия в очередной раз обстреляла Херсонщину
Как сообщили в Херсонской ОВА, 58-летняя женщина получила взрывную травму, контузию и обломочное ранение голени. Ее состояние оценивается как средней тяжести, оно находится под наблюдением медиков.
Также 44-летняя местная жительница получила тяжелые ранения, в том числе взрывную и открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, множественные обломочные ранения головы. Ее состояние критическое, диагностирован церебральный ком.
65-летний мужчина получил взрывную травму и обломочное ранение глаза.
У еще одной 58-летней пострадавшей — взрывная травма, контузия и обломочные ранения обеих голеней. В настоящее время она находится под наблюдением медиков.
Всех пострадавших доставили в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
Взрыв также повредил здание местного магазина и три транспортных средства. Предварительно сообщается, что два человека, находившиеся на улице, также пострадали.
Что известно об атаке РФ на Украину 19 декабря
В ночь на 19 декабря Россия запустила по Украине 85 дронов, 2 баллистические ракеты "Искандер-М" и одну управляемую авиационную ракету Х-59/69. Воздушная оборона сбила 45 дронов.
Как отмечают военные, по состоянию на 8:30 подтверждено избиение 45 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.
В результате активного противодействия Сил обороны 40 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий)".
Отмечается, что в результате ракетного удара повреждены частные, многоквартирные дома и муниципальное имущество Сумской и Днепропетровщины. Предварительно без жертв и пострадавших.
Сообщается, что "Искандеры" россияне запускали из временно оккупированного Крыма и Ростовской области РФ, ракету Х-59/69 из воздушного пространства Курской области РФ, а дроны из районов российских городов Брянск, Курск, Миллерово, Орел.
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