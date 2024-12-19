РФ атакувала дроном Херсонщину — поранено 5 людей

Вранці 19 грудня російські військові завдали удару дроном по Нововоронцовці в Херсонській області. Унаслідок атаки постраждали п’ять людей.

Росія вкотре обстріляла Херсонщину

Як повідомили в Херсонській ОВА, 58-річна жінка отримала вибухову травму, контузію та уламкове поранення гомілки. Її стан оцінюється як середньої тяжкості, вона перебуває під наглядом медиків.

Також 44-річна місцева жителька зазнала тяжких поранень, зокрема вибухової та відкритої черепно-мозкової травм, забою головного мозку, множинних уламкових поранень голови. Її стан критичний, діагностовано церебральну кому.

65-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкове поранення ока.

У ще однієї 58-річної потерпілої — вибухова травма, контузія та уламкові поранення обох гомілок. Наразі вона перебуває під наглядом медиків. Також уламкові поранення грудної клітини зазнала 71-річна жінка.

Усіх постраждалих доставили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Вибух також пошкодив будівлю місцевого магазину та три транспортні засоби. Попередньо повідомляється, що двоє людей, які перебували на вулиці, також постраждали.

Що відомо про атаку РФ на Україну 19 грудня

У ніч на 19 грудня Росія запустила по Україні 85 дронів, 2 балістичні ракети "Іскандер-М" та одну керовану авіаційну ракету Х-59/69. Повітряна оборона збила 45 дронів.

Як зазначають військові, станом на 8:30 підтверджено збиття 45 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Внаслідок активної протидії Сил оборони 40 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)".

Зазначається, що внаслідок ракетного удару пошкоджені приватні, багатоквартирні будинки та муніципальне майно на Сумщині та Дніпропетровщині. Попередньо без жертв та постраждалих.

Повідомляється, що "Іскандери" росіяни запускали з тимчасово окупованого Криму та Ростовської області РФ, ракету Х-59/69 із повітряного простору Курської області РФ, а дрони — з районів російських міст Брянськ, Курськ, Міллерово, Орел.