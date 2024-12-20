За інформацією керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, через обстріли злочинної армії РФ без світла залишились близько 60 тис мешканців Херсонщини.
Головні тези:
- Понад 60 тисяч мешканців Херсонщини залишились без світла через обстріли армії РФ, що призвели до пошкоджень об'єктів критичної інфраструктури.
- Для проведення аварійно-відновлювальних робіт електропостачання було відключено у Херсоні та деяких передмістях, у тому числі районах Шуменський, Житлоселище та Острів.
- В результаті масованих обстрілів було зафіксовано поранених та загиблого. Медичні заклади, житлові квартали та соціальна інфраструктура стали об'єктами ворожих атак.
- Спроби ворожих ДРГ просунутися в напрямку Херсона були зупинені. Рятувальники, медики та правоохоронці працюють на місці катастрофи для надання допомоги пораненим.
- Наголошується на підвищеній напруженості ситуації та необхідності утримання населення від виходу на вулиці під час обстрілів. Російські окупанти продовжують проводити численні атаки на Херсон та його жителів.
Що відомо про наслідки атак злочинної армії РФ на Херсонщину
Прокудін зазначив, що через ворожі удари було пошкоджено низку об’єктів критичної інфраструктури.
Російські окупанти позбавили електропостачання 60 тис людей.
Зокрема, у Херсоні знеструмлені райони Шуменський, Житлоселище, Таврійський та Острів.
Окрім цього електропостачання припинене у Білозерці та Комишанах.
Що відомо про наслідки безпрецедентного обстрілу Херсона російськими окупантами
Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що Херсон та передмістя знаходяться під масованими ворожими обстрілами.
За даними ОВА, наразі відомо про шістьох поранених та одного загиблого. Зокрема, поранення, несумісні з життям, дістав 60-річний чоловік, який перебував у приміщенні. У тяжкому стані до лікарні доставили 76-річного чоловіка. У нього — вибухова травма та поранення грудної клітини.
Ще пʼятеро потерпілих — четверо чоловіків і жінка — дістали вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Усі вони — під наглядом медиків.
Крім того, у відеозверненні до населення Прокудін також повідомив, що ворожі ДРГ спробували просунутися в напрямку Херсону, але були виявлені та знищені Силами оборони.
Між тим, за словами міського голови Херсона Романа Мрочка, протягом ночі та зранку російські окупанти проводять численні обстріли Херсона. Зафіксована велика кількість влучань у багатоквартирні будинки.
У тяжкому стані доправлено до лікарні 76-річного херсонця.
Внаслідок ранкового масованого обстрілу міста він отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення грудної клітини. Ще один чоловік 63 років ушпиталений з контузією, мінно-вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами.
До лікарні доставлений 86-річний чоловік. Йому діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкові поранення.
Згодом був ушпиталений 42-річний чоловік з контузією та мінно-вибуховою травмою.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-