За інформацією керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, через обстріли злочинної армії РФ без світла залишились близько 60 тис мешканців Херсонщини.

Що відомо про наслідки атак злочинної армії РФ на Херсонщину

Прокудін зазначив, що через ворожі удари було пошкоджено низку об’єктів критичної інфраструктури.

Російські окупанти позбавили електропостачання 60 тис людей.

Зокрема, у Херсоні знеструмлені райони Шуменський, Житлоселище, Таврійський та Острів.

Окрім цього електропостачання припинене у Білозерці та Комишанах.

Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи, аби щонайшвидше відновити світло у ваших оселях, — зазначив Прокудін. Поширити

Що відомо про наслідки безпрецедентного обстрілу Херсона російськими окупантами

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що Херсон та передмістя знаходяться під масованими ворожими обстрілами.

Масований обстріл Херсона та передмістя з тимчасово окупованого лівобережжя триває. Окупанти гатять по житлових кварталах, критичній та соціальній інфраструктурі. Зафіксовані влучання в оселі, два медичні заклади зазнали руйнувань... Вже відомо про постраждалих, їх доправлено до лікарні. Є загиблий, — повідомив Прокудін. Поширити

За даними ОВА, наразі відомо про шістьох поранених та одного загиблого. Зокрема, поранення, несумісні з життям, дістав 60-річний чоловік, який перебував у приміщенні. У тяжкому стані до лікарні доставили 76-річного чоловіка. У нього — вибухова травма та поранення грудної клітини.

Ще пʼятеро потерпілих — четверо чоловіків і жінка — дістали вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Усі вони — під наглядом медиків.

Крім того, у відеозверненні до населення Прокудін також повідомив, що ворожі ДРГ спробували просунутися в напрямку Херсону, але були виявлені та знищені Силами оборони.

Медики рятувальники правоохоронці та комунальні служби працюють на місці. Ми не спимо разом з вами… Попереду важкі дні, напружена ситуація збережеться протягом всіх свят. Тому не виходьте без нагальної потреби на вулиці! — підкреслив керівник ОВА. Поширити

Між тим, за словами міського голови Херсона Романа Мрочка, протягом ночі та зранку російські окупанти проводять численні обстріли Херсона. Зафіксована велика кількість влучань у багатоквартирні будинки.

У тяжкому стані доправлено до лікарні 76-річного херсонця.

Внаслідок ранкового масованого обстрілу міста він отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення грудної клітини. Ще один чоловік 63 років ушпиталений з контузією, мінно-вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами.

У 44-річного чоловіка вибухова травма та травматична ампутація пальців правої руки. Також з Центрального району Херсона до лікарні доставили 55-річну жінку. Вона отримала мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, множинні уламкові поранення ноги, — підкреслив керівник херсонської МВА Поширити

До лікарні доставлений 86-річний чоловік. Йому діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкові поранення.

Згодом був ушпиталений 42-річний чоловік з контузією та мінно-вибуховою травмою.