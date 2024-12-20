Росія обстріляла вранці Херсон тисячею снарядів — що відомо про наслідки атаки

20 грудня вранці російські війська випустили по Херсону близько тисячі снарядів, у місті пошкоджені освітні та медичні заклади, залізничний вокзал, приватні й багатоповерхові будинки.

Херсон було обстріляно 1000 російських снарядів за 40 хвилин

Про це в телеефірі повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Із п'ятої ранку десь за 40 хвилин близько тисячі снарядів впало лише на Херсон. Ворог цілеспрямовано атакував житлову забудову, соціальну, критичну інфраструктуру, прильоти були в усіх районах обласного центру. Олександр Прокудін Начальник Херсонської ОВА

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено залізничний вокзал, понад 30 багатоповерхових будинків і близько 15 приватних, адмінбудівлі поліції, освітні, медичні заклади, багато транспортних засобів, гаражі, господарські споруди. У місцях ударів виникали пожежі, які вже ліквідовано.

Херсон після атаки РФ

Прокудін поінформував, що у поранених — вибухові травми, осколкові поранення, контузії.

Один чоловік перебуває у дуже тяжкому стані. Потерпілі — в лікарнях, отримують меддопомогу.

Херсон після атаки РФ

Росія масовано атакувала Херсон

Ворог завдав комбінованого удару по Херсону та навколишніх населених пунктах, поліція фіксує наслідки обстрілів

Комбінований обстріл зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню тривав близько години, вибухи лунали у всіх районах Херсона. Поширити

Станом на 12-у годину дня в результаті удару лише в обласному центрі пошкоджено 31 багатоповерховий та 16 приватних будинків, два транспортні засоби, два дитячі садки, господарські споруди, гаражі, адмінбудівлю поліції, залізничний вокзал, медичний заклад, школу.

Наразі встановлено 12 постраждалих: 53-річний та 75-річний чоловіки загинули, ще 10 цивільних громадян отримали поранення різного ступеня тяжкості.

На місці події залучені всі профільні служби. Аварійно-рятувальні роботи тривають.