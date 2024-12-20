Росія обстріляла вранці Херсон тисячею снарядів — що відомо про наслідки атаки

20 грудня вранці російські війська випустили по Херсону близько тисячі снарядів, у місті пошкоджені освітні та медичні заклади, залізничний вокзал, приватні й багатоповерхові будинки.
Головні тези:
- Російські війська випустили близько тисячі снарядів по Херсону, що призвело до значних пошкоджень житлових будинків, залізничного вокзалу та інфраструктури міста.
- Під час обстрілу були пошкоджені освітні та медичні заклади, а також багато транспортних засобів, гаражів та господарських будівель.
- В результаті атаки було поранено понад десятеро мирних жителів, двоє з яких загинули. Один чоловік перебуває у дуже тяжкому стані.
Херсон було обстріляно 1000 російських снарядів за 40 хвилин
Про це в телеефірі повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено залізничний вокзал, понад 30 багатоповерхових будинків і близько 15 приватних, адмінбудівлі поліції, освітні, медичні заклади, багато транспортних засобів, гаражі, господарські споруди. У місцях ударів виникали пожежі, які вже ліквідовано.
Прокудін поінформував, що у поранених — вибухові травми, осколкові поранення, контузії.
Один чоловік перебуває у дуже тяжкому стані. Потерпілі — в лікарнях, отримують меддопомогу.
Росія масовано атакувала Херсон
Ворог завдав комбінованого удару по Херсону та навколишніх населених пунктах, поліція фіксує наслідки обстрілів
Станом на 12-у годину дня в результаті удару лише в обласному центрі пошкоджено 31 багатоповерховий та 16 приватних будинків, два транспортні засоби, два дитячі садки, господарські споруди, гаражі, адмінбудівлю поліції, залізничний вокзал, медичний заклад, школу.
Наразі встановлено 12 постраждалих: 53-річний та 75-річний чоловіки загинули, ще 10 цивільних громадян отримали поранення різного ступеня тяжкості.
На місці події залучені всі профільні служби. Аварійно-рятувальні роботи тривають.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-