Армия РФ сбросила КАБа на онкодиспансер в Херсоне
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ сбросила КАБа на онкодиспансер в Херсоне

Херсонская ОВА
Херсон
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Ночью 21 декабря российские захватчики нанесли удар по медицинскому учреждению в Херсоне с авиации, сбросив сразу два КАБа.

Главные тезисы

  • Александр Прокудин сообщил, что ни пациенты, ни медицинский персонал не пострадали в результате атаки на медицинское учреждение.
  • В ходе атаки 21 декабря российские захватчики произвели запуск зенитной управляемой ракеты С-400 и более 100 дронами.

Россия продолжает терроризировать Херсон

О последней атаке ворога рассказал глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Так сейчас выглядит онкодиспансер в Херсоне. Минувшей ночью российские оккупационные войска нанесли удар по медицинскому заведению из авиации, выпустив два КАБа.

Александр Прокудин

Александр Прокудин

Глава Херсонской ОГА

Фото: facebook.com/alexandr.prokudin

По его словам, пациенты и медицинский персонал не пострадали.

Несмотря на это, указано, что здание онкодиспансера было значительно разрушено.

Фото: facebook.com/alexandr.prokudin

Это очередной акт террора, направленный против мирного населения.

Фото: facebook.com/alexandr.prokudin

Атака РФ на Украину 21 декабря — детали

Начиная с 19:00 20 декабря российские захватчики произвели пуск зенитной управляемой ракеты С-400 из ТОТ Донецкой области в направлении Полтавщины (по предварительным данным, без последствий).

Также сообщается, что враг совершил атаку 113 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками других типов по направлениям Брянск, Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Бердянск.

К воздушному бою привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 57 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Кроме того, указано, что 56 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.

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