Армия РФ сбросила КАБа на онкодиспансер в Херсоне

Ночью 21 декабря российские захватчики нанесли удар по медицинскому учреждению в Херсоне с авиации, сбросив сразу два КАБа.
Главные тезисы
- Александр Прокудин сообщил, что ни пациенты, ни медицинский персонал не пострадали в результате атаки на медицинское учреждение.
- В ходе атаки 21 декабря российские захватчики произвели запуск зенитной управляемой ракеты С-400 и более 100 дронами.
Россия продолжает терроризировать Херсон
О последней атаке ворога рассказал глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.
По его словам, пациенты и медицинский персонал не пострадали.
Несмотря на это, указано, что здание онкодиспансера было значительно разрушено.
Атака РФ на Украину 21 декабря — детали
Начиная с 19:00 20 декабря российские захватчики произвели пуск зенитной управляемой ракеты С-400 из ТОТ Донецкой области в направлении Полтавщины (по предварительным данным, без последствий).
Также сообщается, что враг совершил атаку 113 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками других типов по направлениям Брянск, Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Бердянск.
К воздушному бою привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Кроме того, указано, что 56 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.
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