Силы ПВО уничтожили 57 дронов во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили 57 дронов во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
ППО
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Ночью 21 декабря страна-агрессорки Россия устроила новую масштабную атаку дронов на мирные украинские города и села. Силы ПВО уже отчитались о результатах своей работы.

Главные тезисы

  • Силы ПВО заявили об сбитии 57 ударных дронов типа Shahed.
  • 56 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно утеряны.
  • Армия РФ продолжает убивать гражданских украинцев в разных регионах Украины.

Подробности атаки РФ на Украину 21 декабря

Враг начал новое воздушное нападение с 19:00 20 декабря и произвел пуск зенитной управляемой ракеты С-400 из ТОТ Донецкой области в направлении Полтавщины (по предварительным данным, без последствий).

Кроме того, указано, что армия РФ атаковала 113 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками других типов из направлений Брянск, Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Бердянск.

К уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 57 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Благодаря успешному и слаженному противодействию украинских защитников 56 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.

Фото: facebook.com/kpszsu

Последствия новых атак России на Украину

По словам представителей местных властей, в Донецкой и Херсонской областях в течение 20 декабря россияне убили 3 гражданских и еще 19 ранили.

Так, захватчики унесли жизнь у жителя Донбасса — в Константиновке.

Еще 8 человек в области за сутки получили ранения — по трое в Покровске и Славянске и еще по одному в Константиновке и Лимане.

В Херсонской области армия РФ била по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населённых пунктов области.

Там россияне повредили 34 многоэтажки и 29 частных домов. Также оккупанты изуродовали газопроводы, хозяйственные постройки, гаражи, складское помещение и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 11 — получили ранения.

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