Должна принять решение. США призвали Украину сделать окончательный выбор

По словам главы Госдепа Энтони Блинкена, Украина прямо сейчас должна выбрать направление действий в войне: продолжать борьбу или начать переговоры с Россией.

Блинкен призывает Украину к выбору

Украина должна принять фундаментальные решения по продолжению боевых действий или поиску путей к переговорам и попыткам добиться прекращения огня. Фундаментальный вопрос заключается в том, готова ли Россия сделать это и сделать это добросовестно. Энтони Блинкен Глава Госдепа США

Как утверждает американский дипломат, команда Джо Байдена активно работает над тем, чтобы Украина находилась в выгодной позиции для заключения "максимально сильного соглашения" уже в следующем году.

Энтони Блинкен подчеркнул, что в этих целях крайне важно усиливать военные позиции ВСУ, обеспечивать их финансами, боеприпасами и поддержкой.

Нужно усиливать давление на Россию

По словам главы Госдепа, крайне важно продолжать оказывать максимальное давление на страну-агрессорку.

Все, что Россия пытается сделать занимает больше времени, стоит дороже и сложнее сделать. И, конечно, потери на поле боя колоссальны. Путин продолжает бросать этих молодых людей в мясорубку, которую он сам и создал. Энтони Блинкен Глава Госдепа США

По убеждению дипломата, долгосрочный успех Украины зависит от гарантий прекращения огня на справедливых условиях.

Энтони Блинкен подчеркнул, что эти гарантии должны исключить возможность нового нападения со стороны России в будущем.

Если мы получим это, Украина на пути к успеху, — добавил он. Поделиться

Глава Госдепа отметил, что Украина уже доказала свою силу как независимое государство, которое не удалось стереть с карты мира, несмотря на все попытки диктатора Путина.