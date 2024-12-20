Должна принять решение. США призвали Украину сделать окончательный выбор

По словам главы Госдепа Энтони Блинкена, Украина прямо сейчас должна выбрать направление действий в войне: продолжать борьбу или начать переговоры с Россией.
Главные тезисы
- Поддержка США направлена на обеспечение выгодной позиции Украины для заключения справедливого соглашения с Россией.
- Важно поддерживать ВСУ, чтобы обеспечить успешную оборону и давление на Россию.
- Гарантии прекращения огня на справедливых условиях являются ключевым элементом успеха Украины.
Блинкен призывает Украину к выбору
Как утверждает американский дипломат, команда Джо Байдена активно работает над тем, чтобы Украина находилась в выгодной позиции для заключения "максимально сильного соглашения" уже в следующем году.
Энтони Блинкен подчеркнул, что в этих целях крайне важно усиливать военные позиции ВСУ, обеспечивать их финансами, боеприпасами и поддержкой.
Нужно усиливать давление на Россию
По словам главы Госдепа, крайне важно продолжать оказывать максимальное давление на страну-агрессорку.
По убеждению дипломата, долгосрочный успех Украины зависит от гарантий прекращения огня на справедливых условиях.
Энтони Блинкен подчеркнул, что эти гарантии должны исключить возможность нового нападения со стороны России в будущем.
Глава Госдепа отметил, что Украина уже доказала свою силу как независимое государство, которое не удалось стереть с карты мира, несмотря на все попытки диктатора Путина.
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