Немецкая политик Сара Вагенкнехт, которую часто называют "подругой Путина", неожиданно для всех публично осудила войну России против Украины, а также нелегитимного президента РФ Владимира Путина.

Вагенкнехт призналась, как на самом деле относится к Путину

Немецкая политик дала понять, что не поддерживает захватническую войну, которую Россия начала против Украины.

Более того, она подчеркнула, что считает российского диктатора Владимира Путина — преступником.

Я осуждаю эту войну… Я считаю политиков, начинающих войны — и это касается Владимира Путина — преступниками. Сара Вагенкнехт Глава ультралевого Альянса Сары Вагенкнехт

Несмотря на это, немецкая политика защитила решение покинуть Бундестаг вместе со своей политической силой, когда в июне там выступал украинский лидер Владимир Зеленский.

Как утверждает Вагенкнехт, тогда не было никаких шансов на дебаты.

Она пожаловалась, что были запланированы только "овации стоя" для Зеленского, накануне отдавшего приказ атаковать с помощью беспилотников российские ядерные силы.

Политика цинично заявила, что это было "очень безответственно".

Что известно о "мирном плане" Вагенкнехт для Украины

Недавно стало известно, что немецкая политика предложила пророссийский "мирный план" для Украины.

Сара Вагенкнехт выдвинула идею предложить российскому диктатору такой план действий: Запад прекратит поставки оружия Украине, если глава РФ "согласится на немедленное прекращение огня на текущей линии фронта".

После этого, как считает политик, следует начинать переговоры по территориям, которые оккупировала Россия.

И тогда вам придется вести переговоры о том, что происходит в районах, где сейчас находятся россияне, — добавила она. Поделиться

По словам Вагенкнехт, она считает правильным решение "спросить людей на Донбассе и в Крыму, к какой стране они хотят принадлежать, на референдуме под наблюдением ООН".