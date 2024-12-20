Німецька політикиня Сара Вагенкнехт, яку часто називають “подругою Путіна”, неочікувано для всіх публічно засудила війну Росії проти України, а також нелегітимного президента РФ Володимира Путіна.

Вагенкнехт зізналася, як насправді ставиться до Путіна

Німецька політикиня дала зрозуміти, що не підтримує загарбницьку війну, яку Росія розпочала проти України.

Ба більше, вона наголосила, що вважає російського диктатора Володимира Путіна — злочинцем.

Я засуджую цю війну… Я вважаю політиків, які починають війни — і це також стосується Володимира Путіна — злочинцями. Сара Вагенкнехт Глава ультралівого Альянсу Сари Вагенкнехт

Попри це, німецька політикиня захистила рішення покинути Бундестаг разом зі своєю політичною силою, коли в червні там виступав український лідер Володимир Зеленський.

Як стверджує Вагенкнехт, тоді не було жодних шансів на дебати.

Вона поскаржилася, що були заплановані лише "овації стоячи" для Зеленського, який напередодні віддав наказ атакувати за допомогою безпілотників російські ядерні сили.

Політикиня цинічно заявила, що це було "дуже безвідповідально".

Що відомо про "мирний план" Вагенкнехт для України

Нещодавно стало відомо, що німецька політикиня запропонувала проросійський "мирний план" для України.

Сара Вагенкнехт висунула ідею запропонувати російському диктатору такий план дій: Захід припинить постачання зброї Україні, якщо глава РФ "погодиться на негайне припинення вогню на поточній лінії фронту".

Після цього, як вважає політикиня, слід починати переговори щодо територій, які окупувала Росія.

І тоді вам доведеться вести переговори про те, що відбувається в районах, де зараз перебувають росіяни, — додала вона. Поширити

За словами Вагенкнехт, вона вважає правильним рішення "запитати людей на Донбасі та в Криму, до якої країни вони хочуть належати, на референдумі під наглядом ООН".