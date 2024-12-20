Повинна ухвалити рішення. США закликали Україну зробити остаточний вибір

За словами глави Держдепу Ентоні Блінкена, Україна просто зараз повинна обрати напрямок дій у війні: продовжувати боротьбу чи розпочати перемовини з Росією.

Блінкен закликає Україну до вибору

Україна повинна ухвалити фундаментальні рішення щодо продовження бойових дій чи пошуку шляхів до переговорів і спроб досягти припинення вогню. Фундаментальне питання полягає в тому, чи готова Росія зробити це, і зробити це добросовісно. Ентоні Блінкен Глава Держдепу США

Як стверджує американський дипломат, команда Джо Байдена наразі активно працює над тим, щоб Україна знаходилася у вигідній позиції для укладення "максимально сильної угоди" уже наступного року.

Ентоні Блінкен наголосив, що з цією метою вкрай важливо посилювати військові позиції ЗСУ, забезпечувати їх фінансами, боєприпасами та підтримкою.

Потрібно посилювати тиск на Росію

За словами глави Держдепу, вкрай важливо продовжувати чинити максимальний тиск на країну-агресорку.

Усе, що Росія намагається зробити, займає більше часу, коштує дорожче і складніше зробити. І, звичайно, втрати на полі бою колосальні. Путін продовжує кидати цих молодих людей (російських військовослужбовців — ред.) у м'ясорубку, яку він сам і створив. Ентоні Блінкен Глава Держдепу США

На переконання дипломата, довготривалий успіх України залежить від гарантій припинення вогню на справедливих умовах.

Ентоні Блінкен наголосив, що ці гарантії мають виключити можливість нового нападу з боку Росії у майбутньому.

Якщо ми отримаємо це, Україна на шляху до успіху, — додав він. Поширити

Глава Держдепу зазначив, що Україна вже довела свою силу як незалежна держава, яку не вдалося стерти з карти світу, попри всі спроби диктатора Путіна.