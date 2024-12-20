Повинна ухвалити рішення. США закликали Україну зробити остаточний вибір
Категорія
Політика
Дата публікації

Повинна ухвалити рішення. США закликали Україну зробити остаточний вибір

Держдеп США
Блінкен

За словами глави Держдепу Ентоні Блінкена, Україна просто зараз повинна обрати напрямок дій у війні: продовжувати боротьбу чи розпочати перемовини з Росією.

Головні тези:

  • Підтримка США спрямована на забезпечення України вигідної позиції для укладення справедливої угоди з Росією.
  • Важливо підтримувати ЗСУ, щоб забезпечити успішну оборону та тиск на Росію.
  • Гарантії припинення вогню на справедливих умовах є ключовим елементом успіху України.

Блінкен закликає Україну до вибору

Україна повинна ухвалити фундаментальні рішення щодо продовження бойових дій чи пошуку шляхів до переговорів і спроб досягти припинення вогню. Фундаментальне питання полягає в тому, чи готова Росія зробити це, і зробити це добросовісно.

Ентоні Блінкен

Ентоні Блінкен

Глава Держдепу США

Як стверджує американський дипломат, команда Джо Байдена наразі активно працює над тим, щоб Україна знаходилася у вигідній позиції для укладення "максимально сильної угоди" уже наступного року.

Ентоні Блінкен наголосив, що з цією метою вкрай важливо посилювати військові позиції ЗСУ, забезпечувати їх фінансами, боєприпасами та підтримкою.

Потрібно посилювати тиск на Росію

За словами глави Держдепу, вкрай важливо продовжувати чинити максимальний тиск на країну-агресорку.

Усе, що Росія намагається зробити, займає більше часу, коштує дорожче і складніше зробити. І, звичайно, втрати на полі бою колосальні. Путін продовжує кидати цих молодих людей (російських військовослужбовців — ред.) у м'ясорубку, яку він сам і створив.

Ентоні Блінкен

Ентоні Блінкен

Глава Держдепу США

На переконання дипломата, довготривалий успіх України залежить від гарантій припинення вогню на справедливих умовах.

Ентоні Блінкен наголосив, що ці гарантії мають виключити можливість нового нападу з боку Росії у майбутньому.

Якщо ми отримаємо це, Україна на шляху до успіху, — додав він.

Глава Держдепу зазначив, що Україна вже довела свою силу як незалежна держава, яку не вдалося стерти з карти світу, попри всі спроби диктатора Путіна.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
На скільки місяців Україні вистачить допомоги від Байдена — прогноз Держдепу
Держдеп США
Байден
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Орбан висунув Євросоюзу нову цинічну вимогу щодо Росії
Орбан
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Поплічниця Путіна Вагенкнехт неочікувано кинула виклик диктатору
Сара Вагенкнехт

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?