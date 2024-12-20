Повинна ухвалити рішення. США закликали Україну зробити остаточний вибір

За словами глави Держдепу Ентоні Блінкена, Україна просто зараз повинна обрати напрямок дій у війні: продовжувати боротьбу чи розпочати перемовини з Росією.
Головні тези:
- Підтримка США спрямована на забезпечення України вигідної позиції для укладення справедливої угоди з Росією.
- Важливо підтримувати ЗСУ, щоб забезпечити успішну оборону та тиск на Росію.
- Гарантії припинення вогню на справедливих умовах є ключовим елементом успіху України.
Блінкен закликає Україну до вибору
Як стверджує американський дипломат, команда Джо Байдена наразі активно працює над тим, щоб Україна знаходилася у вигідній позиції для укладення "максимально сильної угоди" уже наступного року.
Ентоні Блінкен наголосив, що з цією метою вкрай важливо посилювати військові позиції ЗСУ, забезпечувати їх фінансами, боєприпасами та підтримкою.
Потрібно посилювати тиск на Росію
За словами глави Держдепу, вкрай важливо продовжувати чинити максимальний тиск на країну-агресорку.
На переконання дипломата, довготривалий успіх України залежить від гарантій припинення вогню на справедливих умовах.
Ентоні Блінкен наголосив, що ці гарантії мають виключити можливість нового нападу з боку Росії у майбутньому.
Глава Держдепу зазначив, що Україна вже довела свою силу як незалежна держава, яку не вдалося стерти з карти світу, попри всі спроби диктатора Путіна.
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