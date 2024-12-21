Сили ППО знищили 57 дронів під час атаки РФ на Україну

Уночі 21 грудня країна-агресорки Росія влаштувала нову масштабну атаку дронів на мирні українські міста та села. Сили ППО уже відзвітували про результати своєї роботи.
Головні тези:
- Сили ППО заявили про збиття 57 ударних дронів типу «Shahed».
- 56 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.
- Армія РФ продовжує вбивати цивільних українців у різних регіонах України.
Подробиці атаки РФ на Україну 21 грудня
Ворог розпочав новий повітряний напад з 19:00 20 грудня і здійснив пуск зенітної керованої ракети С-400 із ТОТ Донецької області у напрямку Полтавщини (за попередніми даними, без наслідків).
Окрім того, вказано, що армія РФ атакувала 113-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Бердянськ.
До знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Завдяки успішній та злагодженій протидії українських захисників 56 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.
Наслідки нових атак Росії на Україну
За словами представників місцевої влади, у Донецькій та Херсонській областях протягом 20 грудня росіяни вбили 3 цивільних та ще 19 поранили.
Так, загарбники забрали життя в мешканця Донеччини — у Костянтинівці.
Ще 8 людей в області за добу дістали поранення — по трьох у Покровську та Слов’янську та ще по одному в Костянтинівці та Лимані.
На Херсонщині армія РФ била по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області.
Там росіяни пошкодили 34 багатоповерхівки та 29 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопроводи, господарчі споруди, гаражі, складське приміщення та приватні автомобілі.
Через російську агресію 2 людини загинули, ще 11 — дістали поранення.
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