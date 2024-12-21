Сили ППО знищили 57 дронів під час атаки РФ на Україну

Уночі 21 грудня країна-агресорки Росія влаштувала нову масштабну атаку дронів на мирні українські міста та села. Сили ППО уже відзвітували про результати своєї роботи.

Подробиці атаки РФ на Україну 21 грудня

Ворог розпочав новий повітряний напад з 19:00 20 грудня і здійснив пуск зенітної керованої ракети С-400 із ТОТ Донецької області у напрямку Полтавщини (за попередніми даними, без наслідків).

Окрім того, вказано, що армія РФ атакувала 113-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Бердянськ.

До знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Поширити

Завдяки успішній та злагодженій протидії українських захисників 56 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.

Фото: facebook.com/kpszsu

Наслідки нових атак Росії на Україну

За словами представників місцевої влади, у Донецькій та Херсонській областях протягом 20 грудня росіяни вбили 3 цивільних та ще 19 поранили.

Так, загарбники забрали життя в мешканця Донеччини — у Костянтинівці.

Ще 8 людей в області за добу дістали поранення — по трьох у Покровську та Слов’янську та ще по одному в Костянтинівці та Лимані.

На Херсонщині армія РФ била по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області.

Там росіяни пошкодили 34 багатоповерхівки та 29 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопроводи, господарчі споруди, гаражі, складське приміщення та приватні автомобілі.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 11 — дістали поранення.