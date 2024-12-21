По информации ООН, с начала масштабного вторжения преступной армии РФ в Украину российские оккупанты убили более 12 тыс 300 гражданских украинцев.

Что в ООН говорят о терроре оккупационной армии РФ против гражданских украинцев

За период с 24 февраля 2022 года по 30 ноября 2024 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало в Украине более 12 тыс 340 погибших и 27 тыс 836 раненых среди гражданских лиц, — отметила заместитель генсека ООН по разоружению Изумиу Накамицу ООН. Поделиться

По ее словам, 42% гражданских украинцев в течение ноября 2024 погибли из-за использования преступной армией РФ дальнобойных средств поражения.

Этот показатель значительно превышает данные за предыдущие месяцы.

Намицу также привела статистику Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине за 2024 год.

Согласно этим данным, с 1 января по 30 ноября в результате ударов авиационными бомбами российских оккупационных войск погиб 341 мирный житель.

Еще 1 тыс 803 человека получили ранения из-за этих атак. Это в три и шесть раз соответственно превышает аналогичные показатели прошлого года.

Что известно о последствиях последних атак преступной армии РФ по Украине

По информации руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова, вечером пятницы, 20 декабря, оккупационная армия РФ атаковала ударным дроном многоэтажку в Салтовском районе Харькова.

Синегубов отметил, что в результате атаки вспыхнул пожар, были разрушены 2 первых этажа дома.

В результате вражеской атаки ранения получили четыре человека, среди которых — 12-летняя девочка.

Между тем, по информации руководителя Запорожской ОВА Ивана Федорова, четыре человека получили ранения из-за атаки российских оккупантов дронами по Запорожью.

12-летний мальчик и три женщины получили ранения в результате вражеской атаки на Запорожье, — подчеркнул Федоров. Поделиться

Кроме того, по данным главы ОВА, захватчики обстреляли Васильковский и Пологовский районы региона.