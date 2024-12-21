По информации ООН, с начала масштабного вторжения преступной армии РФ в Украину российские оккупанты убили более 12 тыс 300 гражданских украинцев.
Главные тезисы
- Согласно данным ООН, с начала вторжения России в Украину погибло более 12 тыс. гражданских украинцев.
- Ноябрь 2024 года стал жутким месяцем для жителей Украины: 42% погибших украинцев были жертвами дальнобойных средств поражения российских оккупантов.
- В результате атак оккупационной армии РФ на Харьков и Запорожье пострадали десятки мирных жителей, среди которых дети.
- ООН фиксирует ужасные последствия агрессии в Украине: за 2024 год в результате авиационных атак российских оккупационных войск погибли сотни невинных людей.
- Атаки российских оккупантов дронами на города Украины вызывают разрушения, пожары и ранения среди мирного населения, включая женщин и детей.
Что в ООН говорят о терроре оккупационной армии РФ против гражданских украинцев
По ее словам, 42% гражданских украинцев в течение ноября 2024 погибли из-за использования преступной армией РФ дальнобойных средств поражения.
Этот показатель значительно превышает данные за предыдущие месяцы.
Намицу также привела статистику Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине за 2024 год.
Согласно этим данным, с 1 января по 30 ноября в результате ударов авиационными бомбами российских оккупационных войск погиб 341 мирный житель.
Еще 1 тыс 803 человека получили ранения из-за этих атак. Это в три и шесть раз соответственно превышает аналогичные показатели прошлого года.
Что известно о последствиях последних атак преступной армии РФ по Украине
По информации руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова, вечером пятницы, 20 декабря, оккупационная армия РФ атаковала ударным дроном многоэтажку в Салтовском районе Харькова.
Синегубов отметил, что в результате атаки вспыхнул пожар, были разрушены 2 первых этажа дома.
В результате вражеской атаки ранения получили четыре человека, среди которых — 12-летняя девочка.
Между тем, по информации руководителя Запорожской ОВА Ивана Федорова, четыре человека получили ранения из-за атаки российских оккупантов дронами по Запорожью.
Кроме того, по данным главы ОВА, захватчики обстреляли Васильковский и Пологовский районы региона.
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