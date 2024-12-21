В ООН назвали кількість вбитих Росією цивільних українців за період війни
Категорія
Україна
Дата публікації

В ООН назвали кількість вбитих Росією цивільних українців за період війни

Наслідки атаки армії РФ на Харків
Джерело:  Укрінформ

За інформацією ООН, від початку масштабного вторгнення злочинної армії РФ в Україну російські окупанти вбили понад 12 тис 300 цивільних українців. 

Головні тези:

  • За інформацією ООН, від початку російського вторгнення в Україну вбито понад 12 тис цивільних українців.
  • Понад 12 тисяч загиблих і понад 27 тисяч поранених серед цивільних осіб зафіксовано з 2022-го по 2024 рік в Україні.
  • У листопаді 2024 року 42% цивільних українців загинули через використання злочинною армією РФ далекобійних засобів ураження.
  • Останні атаки окупаційної армії РФ на Україну призвели до руйнувань та поранень в містах Харків та Запоріжжя.

Що в ООН кажуть про терор окупаційної армії РФ проти цивільних українців

За період з 24 лютого 2022 року до 30 листопада 2024 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало в Україні понад 12 тис 340 загиблих і 27 тис 836 поранених серед цивільних осіб, — зазначила заступниця генсека ООН з питань роззброєння Ізумі Накаміцу під час засідання Радбезу ООН.

За її словами, 42% цивільних українців упродовж листопада 2024 року загинули через використання злочинною армією РФ далекобійних засобів ураження.

Цей показник значно перевищує дані за попередні місяці.

Накаміцу також навела статистику Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні за 2024 рік.

Згідно з цими даними, з 1 січня по 30 листопада внаслідок ударів авіаційними бомбами російських окупаційних військ загинув 341 мирний житель.

Ще 1 тис 803 особи зазнали поранень через ці атаки. Це у три та шість разів, відповідно, перевищує аналогічні показники минулого року.

Що відомо про наслідки останніх атак злочинної армії РФ по Україні

За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, ввечері п’ятниці, 20 грудня, окупаційна армія РФ атакувала ударним дроном багатоповерхівку в Салтівському районі Харкова.

Синєгубов зазначив, що внаслідок атаки спалахнула пожежа, було зруйновано 2 перші поверхи будинку.

Внаслідок ворожої атаки поранення дістали четверо людей, серед яких — 12-річна дівчинка.

Між тим, за інформацією керівника Запорізької ОВА Івана Федорова, четверо людей отримали поранення через атаку російських окупантів дронами по Запоріжжю.

12-річний хлопчик та троє жінок отримали поранення внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, — підкреслив Федоров.

Крім того, за даними голови ОВА, загарбники обстріляли Васильківський та Пологівський райони регіону.

У Василівському районі через російські обстріли постраждала жінка, у Пологівському — двоє чоловіків, — наголосив керівник Запорізької ОВА.

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