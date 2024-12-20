Армія РФ атакувала Запоріжжя та Харків дронами — є постраждалі

Ввечері 20 грудня Росія запустила шахеди по Україні. У Харкові та Запоріжжі є руйнування та постраждалі.

Росія атакувала Харків: що відомо

Унаслідок влучання російського ударного безпілотника по житловій багатоповерхівці в Харкові спалахнула пожежа.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Удар "Шахедом" по житловому будинку у Салтівському району міста. Поширити

За інформацією мера, удар прийшовся між першим та другим поверхом багатоповерхівки. Спалахнула пожежа.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що влучання сталося в 9-поверховий будинок.

На місці виникла пожежа. Є руйнування перших двох поверхів. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків.

За словами посадовця є два звернення щодо гострої реакції на стрес — медики надали допомогу на місці. Невдовзі інформацію про двох постраждалих підтвердив Терехов.

Армія РФ поцілила шахедом у багатоповерхівку у Запоріжжі

Ворог атакував Запоріжжя та прифронтові громади дронами, виникла пожежа. Поранень зазнав чоловік.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок атаки дронів на Запоріжжя сталася пожежа. На місце виїхала бригада швидкої допомоги. Поширити

У деяких районах Запоріжжя чути ворожі дрони, а також роботу ППО.

Внаслідок атаки FPV-дрона поранений 59-річний мешканець Новоданилівки. Чоловіка у важкому стані госпіталізовано», — згодом написав Федоров.

Пізніше стало відомо, що у Запоріжжі внаслідок атаки дронів РФ отримали поранення 12-річний хлопчик та жінка.

Вибуховою хвилею та уламками частково вибиті вікна в дев'ятиповерхівці.