Армія РФ атакувала Запоріжжя — поранено четверо людей

Російська армія 10 грудня завдала удару по місту Запоріжжя. Спершу було відомо про двох поранених, згодом кількість постраждалих зросла до 10 людей.

Що відомо про обстріл РФ Запоріжжя

Як спершу повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, в результаті ворожого удару постраждали дві людини.

Згодом Іван Федоров повідомив про щонайменше четверо поранених.

Також внаслідок удару зруйнована приватна клініка та пошкоджені розташовані поруч будівлі.

Наразі на місці влучання працюють медики, співробітники поліції та ДСНС.

Авіаудар РФ по Запоріжжю — серед загиблих було двоє дітей

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Серед загиблих двоє дітей — продовжується ідентифікація людей, яких убили росіяни під час атаки по Запоріжжю.

Російська армія скерувала авіаційну бомбу ФАБ-250 з УМПК по Шевченківському району Запоріжжя, де завжди багато людей.

Раніше повідомлялося, що зазнали поранень 26 людей, серед них троє дітей. В лікарнях залишаються 12 людей, з них двоє — у важкому стані. Стан дітей медики оцінюють, як середньої тяжкості.

Пошкоджено десять багатоповерхівок, в них вибиті вікна, зруйновані дахи, а також 17 одноповерхових будинків та комерційні об’єкти — майже повністю зруйноване СТО, пошкоджені торгові точки.