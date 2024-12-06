Удари РФ по Запоріжжю та Кривому Рогу — кількість поранених стрімко зросла

Російська окупаційна армія 6 грудня атакувала Запоріжжя, внаслідок чого загинули десять людей. Серед 20 поранених — чотиримісячна дівчинка. Також російська авіація вдарила ракетою по Кривому Рогу: вбито двох людей, поранено 19 осіб.
Головні тези:
- Удар російської окупаційної армії 6 грудня спричинив трагічні події в Запоріжжі та Кривому Розі.
- У результаті атаки загинули 10 людей в Запоріжжі та двоє в Кривому Розі, поранено понад двадцять осіб, у тому числі дітей.
- Президент України Володимир Зеленський повідомив про наслідки удару та організував допомогу пораненим та постраждалим.
- Запоріжжя та Кривий Ріг зазнали значних матеріальних збитків від ворожих атак, тривають рятувальні операції та надання допомоги постраждалим.
- Локальні владні структури та медичний персонал надають необхідну допомогу та працюють над ліквідацією наслідків трагедії.
У Запоріжжі поранено 20 містян через удар РФ
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Станом на 20:25 кількість поранених від російської атаки зросла до 19, серед яких 23-річний хлопець у важкому стані, інформує керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.
О 21:00 кількість поранених у Запоріжжі зросла до 20, а серед постраждалих чотиримісячна дівчинка.
За його даними, внаслідок прильоту палає СТО. У деяких громадах проблеми з електроенергією.
О 21.47 у ДСНС України повідомили, що у Запоріжжі загинуло 10 осіб, 20 людей — постраждало.
Атака РФ на Кривий Ріг: постраждало 19 людей
Внаслідок атаки Кривого Рогу постраждало 19 людей, 8 з них — в лікарні.
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Лікарі надають пораненим усю необхідну допомогу. Доля ще однієї людини поки що невідома, триває аварійно-рятувальна операція.
За наявною на зараз інформацією, внаслідок ворожого удару пошкоджена адміністративна будівля, шість багатоквартирних будинків, п'ять приватних будинків.
Вілкул говорить, що цифри можуть зрости, наслідки ще уточнюються шляхом обходу.