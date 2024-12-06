Удари РФ по Запоріжжю та Кривому Рогу — кількість поранених стрімко зросла

Російська окупаційна армія 6 грудня атакувала Запоріжжя, внаслідок чого загинули десять людей. Серед 20 поранених — чотиримісячна дівчинка. Також російська авіація вдарила ракетою по Кривому Рогу: вбито двох людей, поранено 19 осіб.

У Запоріжжі поранено 20 містян через удар РФ

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

У вечір Святого Миколая авіабомби по Запоріжжю — просто по СТО, по машинах із людьми. Станом на зараз відомо про чотирьох поранених, усім надається допомога. В переліку загиблих — дев’ять людей. Володимир Зеленський Президент України

Станом на 20:25 кількість поранених від російської атаки зросла до 19, серед яких 23-річний хлопець у важкому стані, інформує керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

О 21:00 кількість поранених у Запоріжжі зросла до 20, а серед постраждалих чотиримісячна дівчинка.

За його даними, внаслідок прильоту палає СТО. У деяких громадах проблеми з електроенергією.

Запоріжжя після обстрілу РФ

О 21.47 у ДСНС України повідомили, що у Запоріжжі загинуло 10 осіб, 20 людей — постраждало.

Атака РФ на Кривий Ріг: постраждало 19 людей

Внаслідок атаки Кривого Рогу постраждало 19 людей, 8 з них — в лікарні.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

На зараз двоє загиблих — загинули чоловіки 40 та 69 років. Співчуття рідним та близьким… Також 19 постраждалих. У лікарні перебувають 8 поранених, у тому числі хлопчик 6 років. Стан середньої тяжкості. Поширити

Лікарі надають пораненим усю необхідну допомогу. Доля ще однієї людини поки що невідома, триває аварійно-рятувальна операція.

Рятувальник у Кривому Розі

За наявною на зараз інформацією, внаслідок ворожого удару пошкоджена адміністративна будівля, шість багатоквартирних будинків, п'ять приватних будинків.

Вілкул говорить, що цифри можуть зрости, наслідки ще уточнюються шляхом обходу.