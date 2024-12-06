Удары РФ по Запорожью и Кривому Рогу — количество раненых стремительно возросло

Российская оккупационная армия 6 декабря атаковала Запорожье, в результате чего погибли десять человек. Среди 20 раненых – четырехмесячная девочка. Также российская авиация ударила ракетой по Кривому Рогу: убиты два человека, ранены 19 человек.
Главные тезисы
- Российские удары по Запорожью и Кривому Рогу привели к гибели и ранениям десятков граждан, в том числе детей.
- Президент Украины организовал помощь пострадавшим и раненым, а медицинский персонал работает над ликвидацией последствий ударов РФ.
- Число раненых от враждебных ударов быстро возросло, требуется дальнейшая оценка ущерба и спасательные операции.
В Запорожье ранены 20 горожан из-за удара РФ
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По состоянию на 20.25 количество раненых от российской атаки возросло до 19, среди которых 23-летний парень в тяжелом состоянии, информирует руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров.
В 21:00 количество раненых в Запорожье выросло до 20, а среди пострадавших четырехмесячная девочка.
По его данным, в результате прилета пылает СТО. У некоторых общин проблемы с электроэнергией.
В 21.47 в ГСЧС Украины сообщили, что в Запорожье погибли 10 человек, 20 человек — пострадали.
Атака РФ на Кривой Рог: пострадали 19 человек
В результате атаки Кривого Рога пострадали 19 человек, 8 из них — в больнице.
Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Врачи оказывают раненым всю необходимую помощь. Судьба еще одного человека пока неизвестна, продолжается аварийно-спасательная операция.
По имеющейся на данный момент информации, в результате вражеского удара повреждено административное здание, шесть многоквартирных домов, пять частных домов.
Вилкул говорит, что цифры могут возрасти, последствия еще уточняются путём обхода.