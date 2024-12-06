Удары РФ по Запорожью и Кривому Рогу — количество раненых стремительно возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Удары РФ по Запорожью и Кривому Рогу — количество раненых стремительно возросло

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Запорожье
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Российская оккупационная армия 6 декабря атаковала Запорожье, в результате чего погибли десять человек. Среди 20 раненых – четырехмесячная девочка. Также российская авиация ударила ракетой по Кривому Рогу: убиты два человека, ранены 19 человек.

Главные тезисы

  • Российские удары по Запорожью и Кривому Рогу привели к гибели и ранениям десятков граждан, в том числе детей.
  • Президент Украины организовал помощь пострадавшим и раненым, а медицинский персонал работает над ликвидацией последствий ударов РФ.
  • Число раненых от враждебных ударов быстро возросло, требуется дальнейшая оценка ущерба и спасательные операции.

В Запорожье ранены 20 горожан из-за удара РФ

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В вечер Святого Николая авиабомбы по Запорожью — просто по СТО, по машинам с людьми. На сегодня известно о четырех раненых, всем оказывается помощь. В перечне погибших девять человек.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По состоянию на 20.25 количество раненых от российской атаки возросло до 19, среди которых 23-летний парень в тяжелом состоянии, информирует руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров.

В 21:00 количество раненых в Запорожье выросло до 20, а среди пострадавших четырехмесячная девочка.

По его данным, в результате прилета пылает СТО. У некоторых общин проблемы с электроэнергией.

Запорожье после обстрела РФ

В 21.47 в ГСЧС Украины сообщили, что в Запорожье погибли 10 человек, 20 человек — пострадали.

Атака РФ на Кривой Рог: пострадали 19 человек

В результате атаки Кривого Рога пострадали 19 человек, 8 из них — в больнице.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

В настоящее время двое погибших — погибли мужчины 40 и 69 лет. Соболезнования родным и близким… Также 19 пострадавших. В больнице находятся 8 раненых, в том числе мальчик 6 лет. Состояние средней тяжести.

Врачи оказывают раненым всю необходимую помощь. Судьба еще одного человека пока неизвестна, продолжается аварийно-спасательная операция.

Спасатель в Кривом Роге

По имеющейся на данный момент информации, в результате вражеского удара повреждено административное здание, шесть многоквартирных домов, пять частных домов.

Вилкул говорит, что цифры могут возрасти, последствия еще уточняются путём обхода.

В городе развернут Штаб помощи людям. Штаб будет работать сегодня всю ночь и до 17.00. Помощь будет оказана всем нуждающимся. Работа будет продолжаться до полной ликвидации последствий.

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