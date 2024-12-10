Армия РФ атаковала Запорожье — ранены четыре человека

Российская армия 10 декабря нанесла удар по городу Запорожье. Сначала было известно о двух раненых, впоследствии количество пострадавших возросло до 10 человек.

Что известно об обстреле РФ Запорожья

Как сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, в результате вражеского удара пострадали два человека.

Впоследствии Иван Федоров сообщил о по меньшей мере четверо раненых.

Также в результате удара разрушена частная клиника и повреждены расположенные рядом здания.

Сейчас на месте попадания работают медики, сотрудники полиции и ГСЧС.

Авиаудар РФ по Запорожью — среди погибших было двое детей

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

Среди погибших двое детей продолжается идентификация людей, которых убили россияне во время атаки по Запорожью.

Российская армия направила авиационную бомбу ФАБ-250 с УМПК по Шевченковскому району Запорожья, где всегда много людей.

Ранее сообщалось, что получили ранения 26 человек, среди них трое детей. В больницах остаются 12 человек, из них двое — в тяжелом состоянии. Состояние детей медики оценивают как средней тяжести.

Повреждены десять многоэтажек, в них выбиты окна, разрушены крыши, а также 17 одноэтажных домов и коммерческие объекты — почти полностью разрушены СТО, повреждены торговые точки.