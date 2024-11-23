Россия ударила по Запорожью и области — есть погибший и раненый

По состоянию на утро 23 ноября известно еще об одной атаке российских захватчиков на Запорожскую область, в результате которой погиб 55-летний мужчина, а 11-летний подросток был ранен.

Россия продолжает терроризировать Запорожье

О ситуации в регионе рассказал глава Запорожской ОВ Иван Федоров.

55-летний мужчина погиб в результате вражеского авиаудара по Запорожскому району, 11-летний мальчик получил ранение из-за атаки россиян на Запорожье. Иван Федоров Глава Запорожской ОВА

Кроме того, указано, что в течение 22 ноября армия РФ в 433 раза обстреляла 16 населенных пунктов Запорожской области.

По словам Федорова, оккупанты совершили 15 авиационных ударов по Запорожью, Таврическому, Степногорскому, Лукьяновскому, Малой Токмачке и Новопавловке.

233 БпЛА разной модификации атаковали Беленькое, Приморское, Лобковое, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку. 10 обстрелов из РСЗО накрыли Лобково, Орехов, Щербаки, Малую Токмачку и Новодаровку, — сказано в сообщении главы Запорожской ОВА. Поделиться

Как сообщает Иван Федоров, 185 артобстрелов нанесено по территории Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья и Новодаровки.

Также местные власти получили уведомления о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Атака российских дронов на Украину 23 ноября — что известно

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, ночью армия РФ на разных направлениях запустила ударные беспилотники.

Еще в 22:46 22 ноября стало известно об угрозе применения вражеских ударных БПЛА в Харьковской области.

В 23:10 сообщалось о вражеских ударных БпЛА в Сумской области.

В 23:36 предупредили о вражеском ударном дроне в Сумской области курсом на Харьковщину.

В 23:56 Воздушные силы сообщили об угрозе вражеских ударных БПЛА в Запорожской области.

В 00:13 военные сообщили о движении вражеского ударного БпЛА с юго-запада на Харьков.

В 01:22 Воздушные силы объявили отбой угрозы применения российских дронов.