Росія вдарила по Запоріжжю та області — є загиблий та поранений

Станом на ранок 23 листопада відомо про ще одну атаку російських загарбників на Запорізьку область, унаслідок якої загинув 55-річний чоловік, а 11-річний підліток був поранений.
Головні тези:
- За даними очільника Запорізької ОВА, протягом 22 листопада армія РФ обстріляла 16 населених пунктів області.
- Місцева влада отримала повідомлення про руйнування житлових будинків та інфраструктурних об'єктів через атаки російських військ.
- Уночі 23 листопада Повітряні сили України зафіксували атаки ворожих ударних безпілотників у різних регіонах.
Росія продовжує тероризувати Запоріжжя
Про ситуацію в регіоні розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Окрім того, наголошується, що протягом 22 листопада армія РФ 433 рази обстріляла 16 населених пунктів Запорізької області
За словами Федорова, окупанти здійснили 15 авіаційних ударів по Запоріжжю, Таврійському, Степногірську, Лукʼянівському, Малій Токмачці та Новопавлівці.
Як повідомляє Іван Федоров, 185 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівки.
Також місцева влада отримала повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Атака російських дронів на Україну 23 листопада — що відомо
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, уночі армія РФ з різних напрямків запустила ударні безпілотники.
Ще о 22:46 22 листопада стало відомо про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА на Харківщині.
О 23:10 повідомлялося про ворожі ударних БпЛА на Сумщині.
О 23:36 попередили про ворожий ударний дрон на Сумщині курсом на Харківщину.
О 23:56 Повітряні сили повідомили про загрозу ворожих ударних БпЛА в Запорізькій області.
О 00:13 військові повідомили про рух ворожого ударного БпЛА з південного заходу на Харків.
О 01:22 Повітряні сили оголосили відбій загрози застосування російських дронів.
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