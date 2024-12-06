Армия РФ ударила КАБом по Запорожью — девять человек погибли, есть раненые

Российская армия вечером 6 декабря нанесла бомбовый удар по городу Запорожье. Уже известно о девяти погибших и четырех раненых.
Главные тезисы
- Российская армия нанесла бомбовый удар по Запорожью, вызвав смерть девяти человек и ранение четырех.
- Последствия удара оказались разрушительными, в городе возникли пожары и проблемы с электроэнергией.
- Украинские службы активно реагируют на ситуацию в Запорожье и предпринимают меры для ликвидации последствий бомбардировки.
Россия бомбила Запорожье: есть жертвы
Сначала начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров предоставил данные о четырех раненых в результате сброса КАБа на Запорожье.
Известно, что среди раненых двое детей.
Кроме этого, на СТО занялся пожар.
Впоследствии Федоров уточнил, что в результате удара РФ два человека погибли.
В 18:55 Федоров назвал новое количество погибших в результате российского удара — 7 человек.
Россия продолжает терроризировать Запорожье
По состоянию на утро 23 ноября известно еще об одной атаке российских захватчиков на Запорожскую область, в результате которой погиб 55-летний мужчина, а 11-летний подросток был ранен.
О ситуации в регионе рассказал глава Запорожской ОВ Иван Федоров.
55-летний мужчина погиб в результате вражеского авиаудара по Запорожскому району, 11-летний мальчик получил ранение из-за атаки россиян на Запорожье.
Кроме того, отмечается, что в течение 22 ноября армия РФ в 433 раза обстреляла 16 населенных пунктов Запорожской области.
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