Армия РФ ударила КАБом по Запорожью — девять человек погибли, есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ ударила КАБом по Запорожью — девять человек погибли, есть раненые

Иван Федоров / Запорожская ОВА
КАБ
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Российская армия вечером 6 декабря нанесла бомбовый удар по городу Запорожье. Уже известно о девяти погибших и четырех раненых.

Главные тезисы

  • Российская армия нанесла бомбовый удар по Запорожью, вызвав смерть девяти человек и ранение четырех.
  • Последствия удара оказались разрушительными, в городе возникли пожары и проблемы с электроэнергией.
  • Украинские службы активно реагируют на ситуацию в Запорожье и предпринимают меры для ликвидации последствий бомбардировки.

Россия бомбила Запорожье: есть жертвы

Сначала начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров предоставил данные о четырех раненых в результате сброса КАБа на Запорожье.

Известно, что среди раненых двое детей.

Кроме этого, на СТО занялся пожар.

У некоторых общин проблемы с электроэнергией. Наряды скорой выехали на места поражений. Все экстренные службы работают.

Иван Федоров

Иван Федоров

Начальник Запорожской ОВА

Впоследствии Федоров уточнил, что в результате удара РФ два человека погибли.

В 18:55 Федоров назвал новое количество погибших в результате российского удара — 7 человек.

В 19.26 стало известно о 9 погибших и 6 раненых. Среди пострадавших двое детей 4 и 11 лет.

Россия продолжает терроризировать Запорожье

По состоянию на утро 23 ноября известно еще об одной атаке российских захватчиков на Запорожскую область, в результате которой погиб 55-летний мужчина, а 11-летний подросток был ранен.

О ситуации в регионе рассказал глава Запорожской ОВ Иван Федоров.

55-летний мужчина погиб в результате вражеского авиаудара по Запорожскому району, 11-летний мальчик получил ранение из-за атаки россиян на Запорожье.

Кроме того, отмечается, что в течение 22 ноября армия РФ в 433 раза обстреляла 16 населенных пунктов Запорожской области.

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