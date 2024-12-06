Армия РФ ударила КАБом по Запорожью — девять человек погибли, есть раненые

Российская армия вечером 6 декабря нанесла бомбовый удар по городу Запорожье. Уже известно о девяти погибших и четырех раненых.

Россия бомбила Запорожье: есть жертвы

Сначала начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров предоставил данные о четырех раненых в результате сброса КАБа на Запорожье.

Известно, что среди раненых двое детей.

Кроме этого, на СТО занялся пожар.

У некоторых общин проблемы с электроэнергией. Наряды скорой выехали на места поражений. Все экстренные службы работают. Иван Федоров Начальник Запорожской ОВА

Впоследствии Федоров уточнил, что в результате удара РФ два человека погибли.

В 18:55 Федоров назвал новое количество погибших в результате российского удара — 7 человек.

В 19.26 стало известно о 9 погибших и 6 раненых. Среди пострадавших двое детей 4 и 11 лет. Поделиться

Россия продолжает терроризировать Запорожье

По состоянию на утро 23 ноября известно еще об одной атаке российских захватчиков на Запорожскую область, в результате которой погиб 55-летний мужчина, а 11-летний подросток был ранен.

О ситуации в регионе рассказал глава Запорожской ОВ Иван Федоров.

55-летний мужчина погиб в результате вражеского авиаудара по Запорожскому району, 11-летний мальчик получил ранение из-за атаки россиян на Запорожье.

Кроме того, отмечается, что в течение 22 ноября армия РФ в 433 раза обстреляла 16 населенных пунктов Запорожской области.