Армія РФ ударила КАБом по Запоріжжю — дев'ятеро людей загинуло, є поранені

Російська армія ввечері 6 грудня завдала бомбового удару по місту Запоріжжя. Вже відомо про дев'ятьох загиблих та чотирьох поранених.

Росія бомбила Запоріжжя: є жертви

Спочатку начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров надав дані про чотирьох поранених внаслідок скиду КАБа на Запоріжжя.

Відомо, що серед поранених — двоє дітей.

Окрім цього на СТО зайнялася пожежа.

У деяких громадах проблеми з електроенергією. Наряди швидкої виїхали на місця уражень. Всі екстрені служби працюють. Іван Федоров Начальник Запорізької ОВА

Згодом Федоров уточнив, що в результаті удару РФ дві людини загинули.

О 18.55 Федоров назвав нову кількість загиблих в результаті російського удару — 7 осіб.

О 19.26 стало відомо про 9 загиблих та 6 поранених. Серед постраждалих двоє дітей віком 4 та 11 років. Поширити

Росія продовжує тероризувати Запоріжжя

Станом на ранок 23 листопада відомо про ще одну атаку російських загарбників на Запорізьку область, унаслідок якої загинув 55-річний чоловік, а 11-річний підліток був поранений.

Про ситуацію в регіоні розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

55-річний чоловік загинув внаслідок ворожого авіаудару по Запорізькому району, 11-річний хлопчик дістав поранення через атаку росіян на Запоріжжя.

Окрім того, наголошується, що протягом 22 листопада армія РФ 433 рази обстріляла 16 населених пунктів Запорізької області