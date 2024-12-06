Армія РФ ударила КАБом по Запоріжжю — дев'ятеро людей загинуло, є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ ударила КАБом по Запоріжжю — дев'ятеро людей загинуло, є поранені

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Запоріжжя
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Російська армія ввечері 6 грудня завдала бомбового удару по місту Запоріжжя. Вже відомо про дев'ятьох загиблих та чотирьох поранених.

Головні тези:

  • Російська армія ввечері 6 грудня вдарила по місту Запоріжжя, що спричинило смерті 9 людей.
  • У результаті бомбардування в місті виникли пожежі та проблеми з електроенергією. Наряди швидкої допомоги виїхали на місце події.
  • Ушкодження та руйнування в Запоріжжі внаслідок удару РФ викликали занепокоєння та активні дії з боку українських служб.

Росія бомбила Запоріжжя: є жертви

Спочатку начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров надав дані про чотирьох поранених внаслідок скиду КАБа на Запоріжжя.

Відомо, що серед поранених — двоє дітей.

Окрім цього на СТО зайнялася пожежа.

У деяких громадах проблеми з електроенергією. Наряди швидкої виїхали на місця уражень. Всі екстрені служби працюють.

Іван Федоров

Іван Федоров

Начальник Запорізької ОВА

Згодом Федоров уточнив, що в результаті удару РФ дві людини загинули.

О 18.55 Федоров назвав нову кількість загиблих в результаті російського удару — 7 осіб.

О 19.26 стало відомо про 9 загиблих та 6 поранених. Серед постраждалих двоє дітей віком 4 та 11 років.

Росія продовжує тероризувати Запоріжжя

Станом на ранок 23 листопада відомо про ще одну атаку російських загарбників на Запорізьку область, унаслідок якої загинув 55-річний чоловік, а 11-річний підліток був поранений.

Про ситуацію в регіоні розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

55-річний чоловік загинув внаслідок ворожого авіаудару по Запорізькому району, 11-річний хлопчик дістав поранення через атаку росіян на Запоріжжя.

Окрім того, наголошується, що протягом 22 листопада армія РФ 433 рази обстріляла 16 населених пунктів Запорізької області

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