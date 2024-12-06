Армія РФ ударила КАБом по Запоріжжю — дев'ятеро людей загинуло, є поранені

Російська армія ввечері 6 грудня завдала бомбового удару по місту Запоріжжя. Вже відомо про дев'ятьох загиблих та чотирьох поранених.
Головні тези:
- Російська армія ввечері 6 грудня вдарила по місту Запоріжжя, що спричинило смерті 9 людей.
- У результаті бомбардування в місті виникли пожежі та проблеми з електроенергією. Наряди швидкої допомоги виїхали на місце події.
- Ушкодження та руйнування в Запоріжжі внаслідок удару РФ викликали занепокоєння та активні дії з боку українських служб.
Росія бомбила Запоріжжя: є жертви
Спочатку начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров надав дані про чотирьох поранених внаслідок скиду КАБа на Запоріжжя.
Відомо, що серед поранених — двоє дітей.
Окрім цього на СТО зайнялася пожежа.
Згодом Федоров уточнив, що в результаті удару РФ дві людини загинули.
О 18.55 Федоров назвав нову кількість загиблих в результаті російського удару — 7 осіб.
Росія продовжує тероризувати Запоріжжя
Станом на ранок 23 листопада відомо про ще одну атаку російських загарбників на Запорізьку область, унаслідок якої загинув 55-річний чоловік, а 11-річний підліток був поранений.
Про ситуацію в регіоні розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
55-річний чоловік загинув внаслідок ворожого авіаудару по Запорізькому району, 11-річний хлопчик дістав поранення через атаку росіян на Запоріжжя.
Окрім того, наголошується, що протягом 22 листопада армія РФ 433 рази обстріляла 16 населених пунктів Запорізької області
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-